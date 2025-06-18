Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Zehra Güneş: Muhteşem bir atmosfer vardı - Voleybol Haberleri

        Zehra Güneş: Muhteşem bir atmosfer vardı

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Zehra Güneş, Dominik Cumhuriyeti maçında tribünlerde muhteşem bir atmosfer olduğunu belirterek, "Onlar sayesinde çok kritik yerlerde gücün bizde olduğunu onlara hatırlatıp 3-0 net bir galibiyetle onları yenebildik" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 23:03 Güncelleme: 18.06.2025 - 23:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Muhteşem bir atmosfer vardı"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi ikinci etabı ilk maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup etti. Millilerde, karşılaşmanın ardından Zehra Güneş ve Elif Şahin birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundular.

        Elif’in takım arkadaşına atmosferi sorması üzerine Zehra Güneş, "Atmosfer muhteşemdi. İlk maçlar çok zordur. Biz uzun süreden sonra takıma katıldık. Çok kritik yerlerden geri dönüp kıyasıya mücadele verdiğimiz setleri almamızın en büyük nedenlerinden biriydi. Bütün seyircilerimize, tribünde, ekran başında bizi destekleyen herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz. Onlar sayesinde çok kritik yerlerde gücün bizde olduğunu onlara hatırlatıp 3-0 net bir galibiyetle onları yenebildik" ifadelerini kullandı.

        Zehra da, Elif’e "Bugün az plase attın" demesi üzerine Elif, "Bugün böyle olması gerekiyordu. Diğer maçlarda ne olur bilmiyorum" yanıtını verdi.

        Filenin Sultanları set vermeden kazandı!
        Filenin Sultanları set vermeden kazandı! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Trump: İran'da rejim düşebilir
        Trump: İran'da rejim düşebilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        18 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        18 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Filenin Sultanları set vermeden kazandı!
        Filenin Sultanları set vermeden kazandı!
        Son dakika güvenlik iptali
        Son dakika güvenlik iptali
        Potanın Perileri Fransa'ya mağlup!
        Potanın Perileri Fransa'ya mağlup!
        Fenerbahçe'de hücuma 5 aday!
        Fenerbahçe'de hücuma 5 aday!
        'Mavi gömlekli çocuk' diye başkasına ateş açıldı! Kıl payı kurtuldu
        'Mavi gömlekli çocuk' diye başkasına ateş açıldı! Kıl payı kurtuldu
        "İsrail'in tüm planları ABD'nin dahil olması üzerine"
        "İsrail'in tüm planları ABD'nin dahil olması üzerine"
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        "Amerikalıların çoğu karşı"
        "Amerikalıların çoğu karşı"
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Bakan Yerlikaya: İnfial uyandıran görüntüler asla kabul edilemez
        Bakan Yerlikaya: İnfial uyandıran görüntüler asla kabul edilemez
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'na istenen ceza belli oldu!
        Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'na istenen ceza belli oldu!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!