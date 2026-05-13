Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Zelenskiy, Trump'ın Çin ziyaretinde savaşın bitirilmesinin gündeme gelmesini istediklerini söyledi | Dış Haberler

        Zelenskiy, Trump'ın Çin ziyaretinde savaşın bitirilmesinin gündeme gelmesini istediklerini söyledi

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'deki temasları sırasında Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi konusunun da gündeme getirilmesini istediklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 17:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ukrayna: Trump Çin'de savaşı da gündeme getirmeli

        Zelenskiy, Romanya'nın başkenti Bükreş'te katıldığı Bükreş Dokuzlusu Zirvesi'nin (B9) açılışında yaptığı konuşmada, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi yönünde yoğun çalışmalar sürdürdüklerini ifade etti.

        ABD tarafıyla sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Zelenskiy, "ABD Başkanı Çin'deyken, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın sona erdirilmesi meselesinin ele alınmasını umuyoruz." dedi.

        Zelenskiy, Avrupa ve NATO'nun Rusya'dan gelebilecek olası tehditlere karşı daha güçlü olması gerektiğini savundu.

        Türkiye'de temmuzda NATO Zirvesi'nin yapılacağını anımsatan Zelenskiy, "Sizler güçlü müttefiklersiniz ve bu zirvenin tüm Avrupa-Atlantik topluluğuna olumlu sinyaller göndermesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Torreira'ya saldırının ardından yaşanan kargaşa kamerada

        İstanbul'da Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'ya düzenlenen yumruklu saldırının ardından olay yerinde yaşanan kargaşanın cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı.(İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anne katilinin arkadaşı da tutuklandı!
        Anne katilinin arkadaşı da tutuklandı!
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        39 il için sağanak uyarısı
        39 il için sağanak uyarısı
        Hande Çinkitaş davasına Yargıtay son noktayı koydu!
        Hande Çinkitaş davasına Yargıtay son noktayı koydu!
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Sevgilisini öldüren Simge'ye büyük ceza!
        Sevgilisini öldüren Simge'ye büyük ceza!
        Meşhur tokadın sebebini açıkladı
        Meşhur tokadın sebebini açıkladı
        G.Saray'dan kiralık giden isimler ne yaptı?
        G.Saray'dan kiralık giden isimler ne yaptı?
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak