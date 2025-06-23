Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası nedeniyle maçların yapıldığı Yunanistan'ın Pire ve Atina şehirlerinde basın mensupları ile bir araya gelen milli takımın sponsoru Türkiye Sigorta'nın genel müdür yardımcıları Melike Nur Çınar, Çiğdem Kılıç, Tuba Buldu açıklamalarda bulundular.

Oto sigortaları konusunda bilgi veren Genel Müdür Yardımcısı Melike Nur Çınar, 40 ayrı parametre baz alınarak oluşturulan kişiye özel prim çalışması ile kasko fiyatlarında önemli indirim olmasına rağmen teknik olarak da kar ettiklerinin söyledi. Çınar, bu parametrelerin bazılarının ikametgah, yaş, performans ve araç türü olduğunu belirtti. Çınar, sigorta yaptıkları araç tutarlarının da son günlerde lüks araçların satışındaki artış nedeniyle ortalama 400 bin liradan 1 milyon liranın üstüne çıktığını anlattı. Son dönemlerde yüksek faiz nedeniyle çok kazanan para sahiplerinin lüks ev ve araç aldıkları sık sık dile getiriliyor.

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KİŞİYE ÖZEL FİYATLAMA

Yılın ilk çeyreğinde teknik kârlılıkta Türkiye Sigorta olarak yüzde 76 seviyesinde olduklarını söyleyen Çınar, şunları söyledi: "Yine ilk çeyrekte bileşik rasyomuz yüzde 99 seviyelerinde. Hedefimiz yıl sonunda da aynı finansal kararlılıkla benzer teknik kârlılık seviyelerini koruyarak yılı tamamlayabilmek. Kaskoda geçtiğimiz yıllara oranla fiyat rekabetini sürdürmemize karşın teknik kârlılığımızı koruyabilmeyi başardık. 2025 yıl başlangıcından itibaren fiyat artış oranlarımızı enflasyonun altında tutma gayretini sürdürüyoruz. Portföy dengesinde, kasko ve sağlık branşları için sigortalıların davranışlarını modelleyerek, hedef kitlemize uygun müşterilere ulaşma ve güçlü hasar yönetimi sağlayarak hem ölçek büyümesi sağlayıp hem de hedeflediğimiz teknik kârlılıklara ulaşabiliyoruz. Kişiye özel fiyatlama yapıyoruz. Kasko fiyatlarını bu şekilde yönetiyoruz. Aynı davranış ve risk modeline uyan tüm müşterilere aynı fiyatı sunuyoruz. Kasko araç portföyümüze baktığımızda ülkemizde sigortalanan araç markaları portföyü ile benzer bir dağılım gösterdiğini de analizlerimizde tespit ediyoruz. Buradan da tüm markaların araç sahiplerine sigorta sağladığımızı söylemek mümkün."

SAVAŞ NAKLİYAT SİGORTALARINI ETKİLİYOR Çınar trafik sigortasına ise zararın devam ettiğinin altını çizerek, "Ama bu durum tüm sektör için geçerli. Trafikte maliyet çok değişken; bedeni zararlı tetikleyen asgari ücretten, işçilik maliyetlerine, araç bedellerinden, avukatlık ücretlerine kadar pek çok parametre var. Regülasyona çok duyarlı bir alan. Trafik sigortalarında maliyeti iyi yöneterek ve öngörü modellerimizi etkin kullanarak, maliyetleri yönetmeye çalışıyoruz" dedi. Savaş ya da bölgesel gerginliklerin kasko, sağlık gibi bireysel sigortalara doğrudan etkisinin olmadığını ancak özellikle nakliyat sigortalarında dikkatle izlenmesi gereken riskler olabileceğini anlatan Çınar, "Nakliyat ve kurumsal poliçe tarafında riskler oluşabilir" şeklinde konuştu. KAPKAÇ SİGORTALARI REKOR ARTTI Türkiye Sigorta Genel Müdür yardımcılarından Tuba Buldu ise Avrupa'ya giden Türkler'in kapkaç sigortası ve araç camı kırılarak yapılan hırsızlıklar için yapılan sigortaya olan ilginin rekor düzeyde arttığını söyledi. Sağlık sigortalarına ilişkin bilgi veren Buldu, sağlık branşında 2,8 milyon özel sağlık sigortalı, 5,2 milyon tamamlayıcı sağlık sigortalı yer aldığını belirterek "Tamamlayıcı Sağlık Sigortası tarafında giderek artan bir talep olduğunu, ancak Özel Sağlık Sigortası’nda sigortalı sayısında yıllardır belirgin bir değişiklik yaşanmadığını söyleyebiliriz. Türkiye Sigorta olarak odak noktamız; Tamamlayıcı Sağlık Sigortasını stratejik bir şekilde konumlandırmak ve portföyümüzde bu alandaki ivmeyi yükseltmektir" dedi.

REKLAM Sigortalıların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve kaliteli sağlık hizmetlerinden daha geniş kitlelerin faydalanmasını sağlamak adına ürünleri sürekli geliştirdiklerini söyleyen Buldu, "Türkiye Sigorta olarak sağlıkta 1 milyon sigortalıya ulaştık. Bunu başarırken sağlık sigorta pazarına yeni sigortalılar kazandırarak ve sektörün büyümesine, bilinirliğine ve bireylerin ayrıcalıklı sağlık hizmet erişimine ulaşmasına önemli katkı sağladık. 5 SANİYEDE CEVAP Türkiye Sigorta Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Kılıç da üretken yapay zekâ konusunda hızlı adımlar attıklarını belirterek "Hem kendi içimizde geliştirdiğimiz çözümler var hem de büyük ve alanında öncü vendor’lar ile devam eden iş birliklerimiz bulunuyor. Yapay zekâ ve ileri analitik ekiplerimizle de modellerimizi eğitiyor, ileri veri teknolojilerini de veriye erişimi kolaylaştırmada etkin şekilde kullanıyoruz. Yapay zekâ asistanımız “Bilge”, Temmuz 2024’te önce acentelerimizin sorularına cevap verebilmek ve onları güçlendirmek üzere ortaya çıktı. Ardından; 8 Ekim 2024'teki lansmanından bu yana 3,5 milyondan fazla sorguyu ele aldı. Kullanım günlükleri, Bilge'nin artık web ve mobil platformlarda en çok kullanılan destek kanalı olduğunu doğruluyor. Dahili verimlilik değerlendirmeleri, Bilge'nin 16 tam zamanlı çalışanın eşdeğer çıktısını sağladığını, operasyonel yükü önemli ölçüde azalttığını ve kesintisiz 7/24 desteği sağladığını gösteriyor. Provizyon sürelerimizin yüzde 87’sini 5 saniye içinde, yüzde 13’ünü ise 5 dakikanın altına getirebildik. Mobilden yüklenen faturaları 3 gün içinde ödüyoruz." diye konuştu.