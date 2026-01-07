Habertürk
        Haberler Spor Voleybol Zeren Spor: 3 - Dresdner: 0 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Zeren Spor: 3 - Dresdner: 0 | MAÇ SONUCU

        CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü haftasında Zeren Spor, konuk ettiği Almanya ekibi Dresdner'i 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 18:52 Güncelleme: 07.01.2026 - 18:52
        Zeren Spor set vermeden kazandı!
        CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında Zeren Spor, sahasında Almanya'nın Dresdner takımını 3-0 yendi.

        Zeren Spor, ikinci galibiyetine ulaşırken, Dresdner ise ikinci yenilgisini yaşadı.

        Salon: TVF Ziraat Bankkart Voleybol

        Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Igor Schimpl (Slovakya)

        Zeren Spor: Aleksic, Malinov, Uzelac, Beyza Arıcı, Lazareva, Saliha Şahin (Özlem Alkan, Ceren Önal, Şeyma Ercan Küçükaslan, Eylül Karadaş, Janset Cemre Erkul, Gatina)

        Dresdner: Fijok, Pfeffer, Levinska, Kuipers, Rosemann, Grome (Nestler, Winter, Akimoto, Siksna, Entius)

        Setler: 26-24, 25-18, 25-16

        Süre: 75 Dakika (27, 25, 23)

