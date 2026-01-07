Zeren Spor: 3 - Dresdner: 0 | MAÇ SONUCU

Araç içerisinde pürmüzle ısınmaya çalıştılar

Hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da araç kaloriferleri bile yetersiz kaldı. Erzurum'da seyir halindeki otomobilde ısınmak için tüp yakan vatandaşlar hem ılındı hem de camlarda oluşan buzlanmayı önlemeye çalıştı. (İHA)