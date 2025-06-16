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        Haberler Müzik Zeynep Bastık Tekirdağlılarla buluştu; "Oynamaktan 1 kilo vermişim"

        Zeynep Bastık Tekirdağlılarla buluştu

        Tekirdağ'da bu yıl 59'uncusu düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında gerçekleşen konserde sevenleriyle buluşan Zeynep Bastık; "Oynamaktan 1 kilo vermişim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 10:48 Güncelleme: 16.06.2025 - 10:48
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        "Oynamaktan 1 kilo vermişim"
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        Zeynep Bastık, Tekirdağ’da bu yıl 59’uncusu düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında konser verdi. Bastık, konserde çalan 9/8’lik eğlenceli müziklerle birlikte bol bol dans etti. Konser sonrasında; "Oynamaktan 1 kilo vermişim" diyen şarkıcı, ardından "Bizi izlemeye doyamıyorum" ifadelerini kullandı.

        Zeynep Bastık, aracını yol kenarında durdurup uzaktan konseri izlediğini fark ettiği tır şoförüne de sahneden selam gönderdi ve onun için bir şarkı seslendirdi. Bastık, ertesi gün de Antalya'da Gençlik Festivali'nde sevenleriyle bir araya geldi.

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        #Zeynep Bastık
        #Uluslararası Kiraz Festivali
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