Zeynep Sever Demirel: Hiç olmadığım kadar karışık ve dalgalıyım

Zeynep Sever Demirel; "Hiç olmadığım kadar karışık, hiç olmadığım kadar dalgalıyım. Öyle bir yerdeyim ki, çok sorguladığım için mi sert cevaplar alıyorum, yoksa zaten bildiğim soruların cevapları mı bunlar bilmiyorum. Bildiğim, ne yaparsan yap, hayatta olması gerekenin olduğu. İlahi kudretin senaryosu biz fanilerin öngördüğünden farklı çoğu zaman. Bir kayıp bir doğuşa, bir soluş bir açışa karşı dengede hayatta. Evet, 35 oldum. Gökyüzünün başka rengi de varmış, taşın sert olduğunu geç fark etmişim ve bir yanımız yaprak dökerken, bir yanımız bahar bahçe olabilirmiş" dedi.

Volkan Demirel eşinin bu paylaşımına, "İyi ki doğdun Zeynom. Seni çok seviyorum" yorumunu yaptı.