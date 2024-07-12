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        Haberler Magazin Zeynep Sever Demirel: Hiç olmadığım kadar karışık ve dalgalıyım - Magazin haberleri

        Zeynep Sever Demirel: Hiç olmadığım kadar karışık ve dalgalıyım

        Geçtiğimiz günlerde Volkan Demirel ile boşanacaklarına dair haberlerle gündeme gelen Zeynep Sever Demirel, 35'inci yaşına girdi. Üçüncü çocuğuna hamile olduğu iddia edilen Demirel, yeni yaşıyla ilgili duygularını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 11:06 Güncelleme: 12.07.2024 - 11:06
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        2010'da evlenen Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel'in boşanacağı iddia edilmişti. Çift, bu iddiaları yalanlamıştı.

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        Zeynep Demirel, iddianın gerçek olmadığını şu sözlerle dile getirmişti; "Bütün yazılanlara set çekmek adına, biliyorsunuz ki ben 19 yaşındayken Volkan ile çıkmaya başladık. Dolayısıyla beraber büyüdük. Her evlilikte olduğu gibi, zaman zaman bizim de evliliğimizde tartışmalar ve fikir ayrılıkları oldu. Teyit etmeden, dava açılmış gibi bir durumun yansıtılmasını doğru bulmuyorum. Sonuçta iki çocuğumuz var. Boşanma gibi bir durum yok. Biz çocuklarımızı korumak adına çok strese girdik" ifadelerini kullanmıştı.

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        2009 Belçika Güzeli olan Zeynep Demirel, 35'inci yaşına bastı. Kızları Yade ve Yeda ile çekilen fotoğrfını paylaşan Demirel, duygularını dile getirdi.

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        Zeynep Sever Demirel; "Hiç olmadığım kadar karışık, hiç olmadığım kadar dalgalıyım. Öyle bir yerdeyim ki, çok sorguladığım için mi sert cevaplar alıyorum, yoksa zaten bildiğim soruların cevapları mı bunlar bilmiyorum. Bildiğim, ne yaparsan yap, hayatta olması gerekenin olduğu. İlahi kudretin senaryosu biz fanilerin öngördüğünden farklı çoğu zaman. Bir kayıp bir doğuşa, bir soluş bir açışa karşı dengede hayatta. Evet, 35 oldum. Gökyüzünün başka rengi de varmış, taşın sert olduğunu geç fark etmişim ve bir yanımız yaprak dökerken, bir yanımız bahar bahçe olabilirmiş" dedi.

        Volkan Demirel eşinin bu paylaşımına, "İyi ki doğdun Zeynom. Seni çok seviyorum" yorumunu yaptı.

        #Volkan Demirel
        #Zeynep Sever Demirel
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