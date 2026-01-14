Habertürk
        Zeynep Sönmez, Avustralya Açık eleme turunda finalde! - Tenis Haberleri

        Zeynep Sönmez, Avustralya Açık eleme turunda finalde!

        Avustralya Açık elemeleri ikinci turunda Arjantinli tenisçi Julia Riera'yı mağlup eden milli tenisçi Zeynep Sönmez, eleme turunda finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 09:54 Güncelleme: 14.01.2026 - 11:30
        Zeynep Sönmez eleme turunda finalde!
        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemeleri ikinci turunda Arjantinli tenisçi Julia Riera’yı mağlup etti ve final turuna yükseldi.

        Klasmanın 112. basamağındaki milli tenisçi Zeynep Sönmez, elemelerin ilk turunda Laura Samson'u yenerek ikinci tura yükselmişti. Elemelerin ikinci turunda Julia Riera ile karşılaşan Sönmez, 1 saat 13 dakika süren mücadele sonunda Arjantinli tenisçiyi 6-3, 6-1 yenerek elemelerde adını final turuna yazdırdı.

        Zeynep Sönmez, elemelerin final turunda Justina Mikulskyte'yi yenen Anastasia Gasanova ile ana tabloya çıkma mücadelesi verecek.

