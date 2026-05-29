        Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ta sakatlanarak çekildi

        Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ta sakatlanarak çekildi

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) çiftler kategorisinde de veda etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 13:20 Güncelleme:
        Zeynep Sönmez, Fransa Açık'tan çekildi

        Başkent Paris'te düzenlenen organizasyonda Zeynep Sönmez ile Alman Tatjana Maria, ikinci turda Ukraynalı Anhelina Kalinina-Dayana Yastremska çiftiyle karşılaştı.

        Milli tenisçi Zeynep, 2-0 geride oldukları ilk sette, topa yetişmek için koştuğu sırada reklam tabelasına takılarak düştü.

        Sağlık ekibinin müdahale ettiği Zeynep, yaşadığı sakatlık sonrası maçtan çekilmek zorunda kaldı.

        Zeynep Sönmez, teklerde ilk turda Avustralyalı Daria Kasatkina'ya yenilerek elenmişti.

        Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, Kurban Bayramı namazını memleketi Manisa'da Hatuniye Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklama yapan Özel, basın mensuplarının, 'Yeni parti kuracak mısınız?' sorusu üzerine "Şu aşamada kırılıp, kızıp kimsenin partiden ayrı...
