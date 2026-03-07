Canlı
        Haberler Spor Tenis Diğer Zeynep Sönmez, Indian Wells'e veda etti - Tenis Haberleri

        Zeynep Sönmez, Indian Wells'e veda etti

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Indian Wells Tenis Turnuvası'na ikinci turda veda etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 10:06 Güncelleme:
        Zeynep Sönmez, Indian Wells'e veda etti

        ABD'de düzenlenen Indian Wells Tenis Turnuvası'nda milli sporcu Zeynep Sönmez, dünya 22 numarası Anna Kalinskaya'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya ikinci turda veda etti.

        Kaliforniya eyaletinde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci turunda Zeynep Sönmez, Rus raket Anna Kalinskaya ile karşılaştı.

        23 yaşındaki milli sporcu rakibine 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenildi. Bu sonuçla milli tenisçi Zeynep Sönmez organizasyona veda etti.

        Zeynep, turnuvanın ilk turunda ABD'li tenisçi McCartney Kessler'i 7-6, 6-0 yenerek Indian Wells ana tablo maçında galibiyet elde eden ilk Türk tenisçi olma başarısını göstermişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Küçük yaşta çocuğun darp edildiği videoya ilişkin 3 kişi tutuklandı

         İstanbul'da bir çocuğun kendisinden yaşça büyük kişiler tarafından darp edildiği olaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'birden fazla kişi ile birlikte gece vakti yağma' ve 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçlarından tutuklandı.

