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        Haberler Spor Tenis Zeynep Sönmez, Madrid Açık'a veda etti - Tenis Haberleri

        Zeynep Sönmez, Madrid Açık'a veda etti

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, İsviçreli Belinda Bencic'e yenilerek Madrid Açık Tenis Turnuvası'na veda etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 22:19 Güncelleme: 23.04.2025 - 22:19
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        Zeynep Sönmez, Madrid Açık'a veda etti!
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        Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu Zeynep Sönmez, İsviçreli Belinda Bencic'e mağlup olarak elendi.

        Klasmanın 77. basamağındaki Zeynep, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen WTA 1000 düzeyindeki turnuvada dünya 120 numarası ABD'li Varvara Lepchenko'yu 2-0 yenerek ana tabloya yükselmişti.

        Madrid Açık Turnuvası'nda ana tabloya giren ilk Türk tenisçi olmayı başaran 22 yaşındaki milli sporcu, İsviçreli Belinda Bencic'e ilk seti 6-0, ikinci seti de 6-2 kaybederek organizasyona veda etti.

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