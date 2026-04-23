Zeynep Sönmez, Madrid Açık'ta çiftlerde ikinci turda!
Milli sporcu Zeynep Sönmez, İspanya'da düzenlenen Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda Filipinli partneri Alexandra Eala ile çiftlerde ikinci tura yükseldi.
Giriş: 23 Nisan 2026 - 15:05
Başkent Madrid'deki organizasyonda Zeynep Sönmez-Alexandra Eala ikilisi, ilk turda Tayvanlı Hao-Ching Chan ve Macar Fanny Stollar çifti ile karşılaştı.
Sönmez-Eala ikilisi, toprak zemindeki maçta rakiplerini 6-2'lik set sonuçlarıyla 2-0 mağlup etti.
