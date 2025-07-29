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        Haberler Spor Tenis Zeynep Sönmez, Polonya'da ikinci tur biletini aldı! - Tenis Haberleri

        Zeynep Sönmez, Polonya'da ikinci tur biletini aldı!

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Polonya Açık'ta ikinci tura yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 19:50 Güncelleme: 29.07.2025 - 19:50
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        Zeynep Sönmez, Polonya'da ikinci turda!
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        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Polonya Açık Turnuvası'nda ikinci tura çıktı.

        Klasmanın 74. basamağında yer alan Zeynep Sönmez, başkent Varşova'da düzenlenen WTA 125 düzeyindeki organizasyonda ev sahibi ülkeden Urszula Radwanska ile karşılaştı.

        Korttan 2-0 (6-2, 6-0) galip ayrılan Zeynep, son 16 turunda dünya 183 numarası Dominika Salkova ile karşılaşacak.

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