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        Haberler Televizyon Zeynep Tuğçe Bayat, 7 dil biliyor

        Zeynep Tuğçe Bayat, 7 dil biliyor

        Zeynep Tuğçe Bayat, aralarında İspanyolcanın da olduğu' 7 dil bildiğini belirterek, 'La Pasion Turca' adlı dizide rol almasının kendisi için hiç te zor olmadığını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2024 - 23:10 Güncelleme: 21.01.2024 - 23:10
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        Zeynep Tuğçe Bayat, alıveriş merkezinde görüntülendi. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; alışveriş yapmaya geldiğini söyleyen Bayat; "Her şey yolunda, 2023 benim için çok güzel geçti, güzel işler yaptım. 'La Pasion Turca' dizisi benim için harika bir tecrübe oldu, toplamda 7 dil biliyorum, İspanyolcam zaten vardı, hiç zorlanmadım. Hatta Cansel'e 'İspanya'ya gidiyoruz' dediğimde 'Dur ben İspanyolca öğreneyim' diyerek 2 ay içinde İspanyolcayı öğrendi. Sağ olsun o süreçte benim yanımda olarak desteğini esirgemedi" dedi.

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        Muhabirlerin; Zeynep Tuğçe Bayat; "Diğer oyuncular da yurt dışında projelerde yer almak için çaba göstermeli mi?" sorusuna; "Yani insanlar burada mutluysa, yaptığı işten haz alıyorsa ve maddi anlamda kendini karşılayabiliyorsa neden yurtdışı projelerinde yer almak için mücadele etsin. Tamamen kişisel tercihler ama iyi oyuncular mutlaka yurtdışı projelerinde yer almalı tezine ben katılmıyorum" diyerek cevap verdi.

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        #Zeynep Tuğçe Bayat
        #Cansel Elçin
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