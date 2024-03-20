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        Haberler Gündem Güncel Zincirlikuyu'da "senin yüzünden metrobüse binemedim" kavgası

        Zincirlikuyu'da "senin yüzünden metrobüse binemedim" kavgası

        İstanbul'da Zincirlikuyu metrobüs durağında araca binmeye çalışan iki yolcu arasında kavga çıktı. Diğer yolcuların güçlükle ayırdığı kavga anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 11:22 Güncelleme: 20.03.2024 - 11:32
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        Şişli'deki Zincirlikuyu metrobüs durağında iddiaya göre en önde bekleyen bir yolcu, metrobüsün dolu olduğunu söyleyerek araca binmedi.

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        Arkasında duran diğer yolcu ise önde bekleyenlerden dolayı metrobüse binemeyince önündeki yolcuya tepki gösterdi.

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        Bunun üzerine iki yolcu arasında kavga çıktı.

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        Araya giren diğer yolcular kavgayı güçlükle ayırdı. Kavga anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        #metrobüs
        #kavga
        #istanbul
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