Ziraat Bankası müşteri hizmetleri direk bağlanma 2019

Ziraat Bankası Müşteri Hizmetleri tüm soru ve sorunlarına yanıt veren birimdir. Yazımızın devamında Ziraat Bankası müşteri hizmetlerine dair tüm merak ettiğiniz sorularınızın cevabına ulaşabilirsiniz.

Ziraat Bankası Müşteri Numarası Ne Demek?

Ziraat Bankası müşteri iletişim merkezine 0850-220-00-00 numarasından 7/24 kolayca ulaşabilir ve tüm bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası Direk Operatöre Bağlanma Tuşları

Ziraat Bankası müşteri hizmetleri direk operatöre bağlanmak için 444 00 00 numarasını ya da 0850 220 00 00 numaralarını tuşlayarak operatörden direk işlemlerinizi yapmak adına tuşlamalar yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası Telefon Güncelleme Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası telefon bilgilerinizi güncelleyebilmek için yapmanız gereken tek şey 444 00 00 ya da 0850 220 00 00 numaralarından birisini aramaktır. Bu numaraları arayarak telefon bilgisi güncelleme yaptırabilirsiniz.

Ziraat Bankası Merkezi Nerede?

Ziraat Bankası merkezi Türkiye’nin Ankara ilinde bulunmaktadır.

Ziraat Bankasındaki Hesabımı Nasıl Öğrenebilirim?

Ziraat Bankasında bulunan hesabınızı öğrenmek için bankada kayıtlı olan cep telefonunuzun kısa mesaj bölümünden“BAKIYE” yazarak 4747’ye göndermeniz gerekir. Böylece bakiye bilgileriniz kısa mesja olarak size gönderilecektir. Belirli bir hesabın bakiyesini istiyorsanız BAKIYE ( Ek No) yazıp 4747’ye göndermeniz gerekiyor.

Ziraat Bankası Saat Kaça Kadar Açık?

Ziraat Bankası hafta içi her gün sabah 09.00 saatinde açılır ve 12.30 saatinde öğle yemeği tatiline girer. 13.30’da öğle yemeği tatili biter ve akşam 17.30 saatine kadar Ziraat Bankası hizmetlerine devam eder. Hafta sonu Ziraat Bankası kapalı olur.

Ziraat Banka Kartı Şifresi Nasıl Alınır?

Cep telefonunuzdan 4757’ye SIFRE yazıp aralarda boşluk bırakarak kartınızın son 6 numarasını, anne kızlık soyadınızın son 2 harfini ya da doğum yerinizi, kartınızın arkasında bulunan 3 haneli güvenlik kodunuzu yazarak mesaj atmanız yeterlidir.

Cumartesi Ziraat Bankası Kaça Kadar Açık?

Ziraat Bankası, Hafta içi sabah 09.00 ile 12.30 ve 13.30 ile 17.30 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermektedir. Cumartesi ve Pazar günleri Ziraat Bankası kapalıdır.

Bankkart Combo Nedir?

Ziraat Bankaso Bankkart Combo, içinde hem kredi kartı hem de banka kartı özelliklerini taşıyan bir karttır. Kullanıcıları bu kartı hem banka kartı hem de kredi kartı olarak kullanabilmektedir.