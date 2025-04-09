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        Haberler Spor Voleybol Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda şampiyon! - Voleybol Haberleri

        Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda şampiyon!

        Türk voleybolu Avrupa'da bir kez daha tarih yazdı... Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda şampiyon oldu. Finalin ilk ayağında Polonya'da 3-2 yendiği Asseco Resovia'yı Ankara'daki rövanşta bu kez 3-1 mağlup eden Ziraat, Avrupa'nın iki numaralı kupasını tarihinde ilk kez müzesine götürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 20:29 Güncelleme: 09.04.2025 - 20:29
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        Ziraat Bankkart Avrupa şampiyonu!
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        Ziraat Bankkart, CEV Kupası şampiyonu olarak ülkemizi gururlandırdı. Başkent ekibi, finalde karşılaştığı Polonya ekibi Asseco Resovia'yı iki maçta da mağlup ederek Türkiye'ye voleybolda bir kupa daha kazandırdı.

        Kırmızı-beyazlılar, Ankara Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan maçta Resovia'yı 20-25, 25-17, 28-26 ve 25-14'lük setlerle 3-1 mağlup etti. Polonya'daki ilk maçı da 3-2 kazanan Ziraat, tarihinde ilk kez CEV Kupası'nı müzesine götürdü.

        Ziraat Bankkart böylece 2012-2013'te şampiyon olan Halkbank'ın ardından erkekler CEV Kupası'nı kazanan ikinci Türk takımı oldu.

        Ziraat, 2017-2018'de de CEV Kupası'nda final oynamış ancak Rus ekibi Belogorie Belgorod'a mağlup olarak ikinci sırayı elde etmişti.

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