Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda şampiyon!
Türk voleybolu Avrupa'da bir kez daha tarih yazdı... Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda şampiyon oldu. Finalin ilk ayağında Polonya'da 3-2 yendiği Asseco Resovia'yı Ankara'daki rövanşta bu kez 3-1 mağlup eden Ziraat, Avrupa'nın iki numaralı kupasını tarihinde ilk kez müzesine götürdü.
Ziraat Bankkart, CEV Kupası şampiyonu olarak ülkemizi gururlandırdı. Başkent ekibi, finalde karşılaştığı Polonya ekibi Asseco Resovia'yı iki maçta da mağlup ederek Türkiye'ye voleybolda bir kupa daha kazandırdı.
Kırmızı-beyazlılar, Ankara Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan maçta Resovia'yı 20-25, 25-17, 28-26 ve 25-14'lük setlerle 3-1 mağlup etti. Polonya'daki ilk maçı da 3-2 kazanan Ziraat, tarihinde ilk kez CEV Kupası'nı müzesine götürdü.
Ziraat Bankkart böylece 2012-2013'te şampiyon olan Halkbank'ın ardından erkekler CEV Kupası'nı kazanan ikinci Türk takımı oldu.
Ziraat, 2017-2018'de de CEV Kupası'nda final oynamış ancak Rus ekibi Belogorie Belgorod'a mağlup olarak ikinci sırayı elde etmişti.