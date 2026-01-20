Habertürk
        Ziraat Bankkart'ın konuğu Trentino Itas - Voleybol Haberleri

        Ziraat Bankkart'ın konuğu Trentino Itas

        Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 3. maçında yarın sahasında İtalyan kulübü Trentino Itas ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 09:55 Güncelleme: 20.01.2026 - 10:14
        Ziraat Bankkart İtalyan ekibini ağırlıyor!
        CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 3. haftasında Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, İtalyan temsilcisi Trentino Itas'ı konuk edecek.

        Geçen sezonun CEV Kupası ve Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart, A Grubu'nun zirvesini ilgilendiren maçta İtalya liginin son şampiyonu Trentino Itas'ı ağırlayacak.

        Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.00'de başlayacak.

        İki takımın da 2'de 2 yaptığı grupta Ziraat Bankkart, sayı averajıyla liderlik koltuğunda otururuyor.

