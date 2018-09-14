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Ziraat Türkiye Kupası 3. tur kura sonuçları! İşte ZTK 3. eleme turu eşleşmeler...

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kurası çekildi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılan kura sonuçlarına göre eşleşmeler belli oldu. İşte Ziraat Türkiye Kupası üçüncü turunda eşleşmeler...

14 Eylül 2018 Cuma, 13:31:45 | Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekim Töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı. Kura çekimine  TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.

Törende konuşan TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, "Kupa'nın bu eleme turuna Süper Lig ve amatörlerde dahil, 5 ayrı ligden takım katılıyor. Turnuvaya 42 amatör ve 124 profesyonel takımla başladık. Çok dinamik ve güzel turnuva olduğunu düşünüyoruz. Fair Play çerçevesinde güzel bir turnuva olsun. Hak eden kazansın. Tüm takımlarımıza başarı diliyorum" dedi.

Kupa'nın 3. eleme turunda; 2. eleme turu sonucu tur atlayan 37 takımın yanı sıra Spor Toto Süper Lig'den, Antalyaspor A.Ş., Atiker Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor A.Ş., MKE Ankaragücü ile Spor Toto 1. Lig'de yer alan 18 takım ve TFF 2. Lig'de yer alan 36 takım mücadele edecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR SONUÇLARI

Ziraat Türkiye Kupası Statüsü'ne göre 48 takımın kurada seri başı olduğu 3. eleme turunun müsabakaları tek maç eleme usulüne göre 25, 26 ve 27 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası üçüncü turunda eşleşmeler şöyle:

Adana Demirspor-Yeni Orduspor

Tire 1922-Sivas Belediyespor

İstanbulspor-Bağcılarspor

Şile Yıldızspor-Adanaspor

MKE Ankaragücü-Serik Belediyespor

Anagold 24 Erzincanspor-Gazişehir Gaziantep

Şanlıurfaspor-Yomraspor

Bucak Belediye Oğuzhanspor-BUGSAŞ Spor

Giresunspor-Kocaelispor

Bozüyük Vitraspor-Denizlispor

Bandırmaspor-Gaziosmanpaşa

Van Büyükşehir Belediyespor-Hacettepe

Tetiş Yapı Elazığspor-Batman Petrolspor

Karaman Belediyespor-Etimesgut Belediyespor

Gaziantepspor-Dersim 62

Nazilli Belediyespor-Tokatspor

Kırklarelispor-UTAŞ Uşakspor

Bartınspor-Sarıyer

Kahramanmaraşspor-Kemerspor 2003

Maltepespor-Menemen Belediyespor

Niğde Anadolu-Bodrum Belediyesi Bodrumspor

Yeni Amasyaspor-Atiker Konyaspor

Zonguldak Kömürspor-Bayrampaşa

Darıca Gençlerbirliği-İnegölspor

Gümüşhanespor-Silivrispor

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Antalyaspor

Boluspor-Payasspor

Kilis Belediyespor-Osmanlıspor

Kardemir Karabükspor-Körfezspor

Kırşehir Belediyespor-Altay

Afjet Afyonspor-Siirt İl Özel İdare

Erbaaspor-Eskişehirspor

Kastamonuspor 1966-Bitlis Özgüzelderespor

Çengelköy Futbol Yatırımları A.Ş-Sakaryaspor

Eyüpspor-Pazarspor

Altındağ Belediyespor-Manisaspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor

Pendikspor-Altınordu

Konya Anadolu Selçukspor-Fatih Karagümrük

Diyarbekirspor-Samsunspor

Çaykur Rizespor-Tarsus İdmanyurdu

Fethiyespor-Sancaktepe Belediyespor

Gençlerbirliği-Bergama Belediyespor

Erzin Belediyespor-Ümraniyespor

Hatayspor-Esenler Erokspor

1461 Trabzon-Tuzlaspor

Balıkesirspor Baltok-Amed Sportif Faaliyetler

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Keçiörengücü

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