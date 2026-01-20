Habertürk
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta fikstürü açıklandı - Futbol Haberleri

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta fikstürü açıklandı

        Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakaları 3. hafta maçlarına ilişkin program açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 12:08 Güncelleme: 20.01.2026 - 12:08
        İşte kupada 3. hafta fikstürü!
        Ziraat Türkiye Kupası gruplarında oynanacak 3. hafta maçlarının programı belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre maç programı şöyle:

        3 ŞUBAT SALI

        13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Hesap.com Antalyaspor (Iğdır Şehir)

        15.30 Samsunspor-Sipay Bodrum FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

        18.00 Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Çaykur Didi)

        20.30 Trabzonspor-Fethiyespor (Papara Park)

        4 ŞUBAT ÇARŞAMBA

        13.00 Boluspor-Corendon Alanyaspor (Bolu Atatürk)

        15.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)

        18.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor (Eryaman)

        20.30 Galatasaray-İstanbulspor (RAMS Park)

        5 ŞUBAT PERŞEMBE

        13.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gaziantep FK (Aktepe)

        15.30 TÜMOSAN Konyaspor-Aliağa Futbol (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

        18.00 Kocaelispor-Beşiktaş (Kocaeli)

        20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK (Chobani)

