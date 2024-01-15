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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları yarın başlıyor - Futbol Haberleri

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları yarın başlıyor

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu heyecanı, yarın oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 14:41 Güncelleme: 15.01.2024 - 14:41
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        Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı
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        Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu heyecanı yarın, Çarşamba ve Perşembe günlerinde oynanacak maçlarla yaşanacak.

        Kupanın 5. eleme turu, yarın oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakalarını kazanan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının programı şu şekilde:

        Yarın

        13.00 Fatih Karagümrük - Kırklarelispor

        15.00 Kasımpaşa - Bandırmaspor

        17.00 Hatayspor - Sakaryaspor

        19.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor

        21.00 Beşiktaş - Eyüpspor

        17 Ocak Çarşamba

        13.00 Antalyaspor - Pendikspor

        13.00 RAMS Başakşehir - Boluspor

        15.00 Gaziantep FK - Bodrum FK

        17.00 Corendon Alanyaspor - Samsunspor

        19.00 Adana Demirspor - 24Erzincanspor

        21.00 Fenerbahçe - Adanaspor

        18 Ocak Perşembe

        13.00 Sivasspor - Ankara Keçiörengücü

        15.00 Kayserispor - Gençlerbirliği

        17.00 Konyaspor - Göztepe

        19.00 Trabzonspor - Manisa FK

        21.00 Galatasaray - Ümraniyespor

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