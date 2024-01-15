Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları yarın başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu heyecanı, yarın oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu heyecanı yarın, Çarşamba ve Perşembe günlerinde oynanacak maçlarla yaşanacak.
Kupanın 5. eleme turu, yarın oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakalarını kazanan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının programı şu şekilde:
Yarın
13.00 Fatih Karagümrük - Kırklarelispor
15.00 Kasımpaşa - Bandırmaspor
17.00 Hatayspor - Sakaryaspor
19.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor
21.00 Beşiktaş - Eyüpspor
17 Ocak Çarşamba
13.00 Antalyaspor - Pendikspor
13.00 RAMS Başakşehir - Boluspor
15.00 Gaziantep FK - Bodrum FK
17.00 Corendon Alanyaspor - Samsunspor
19.00 Adana Demirspor - 24Erzincanspor
21.00 Fenerbahçe - Adanaspor
18 Ocak Perşembe
13.00 Sivasspor - Ankara Keçiörengücü
15.00 Kayserispor - Gençlerbirliği
17.00 Konyaspor - Göztepe
19.00 Trabzonspor - Manisa FK
21.00 Galatasaray - Ümraniyespor