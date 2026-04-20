Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı!
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları yarın başlayacak. Turnuvada son 8 heyecanı, Tümosan Konyaspor-Fenerbahçe maçıyla başlayacak.
Giriş: 20 Nisan 2026 - 10:09
Kupada çeyrek final müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Rakiplerine üstünlük kuran taraflar, adını yarı finale yazdıracak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada çeyrek final programı şöyle:
21 Nisan Salı:
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
22 Nisan Çarşamba:
20.30 Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği (RAMS Park)
23 Nisan Perşembe:
18.45 Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.45 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)
