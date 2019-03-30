Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, yarı final ilk maçlarında görev alacak hakemler şunlar:

2 Nisan Salı:

20.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler

3 Nisan Çarşamba:

20.00 Ümraniyespor-Akhisarspor: Abdulkadir Bitigen