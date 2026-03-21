Zonguldak'ta arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Olay, akşam saatlerinde Çaycuma ilçesi Dereköseler Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre iki arkadaş arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında İsmail Ç, tabancayla Ümit Kanoğlu'na (25) ateş ederek yaraladı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kanoğlu, ağır yaralı olarak sevk edildiği Çaycuma Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden Ümit Kanoğlu

Olayın ardından hastane önünde karşılaşan iki tarafın yakınları arasında çıkan kavgaya polis ve jandarma ekipleri müdahale etti. Birçok kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olaydan sonra kaçan şüpheli İsmail Ç. ise yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.