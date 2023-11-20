Haberler Gündem Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi? Valilik son dakika açıkladı! 21 - 22 Kasım 2023 Zonguldak'ta okul var mı?

Valilik duyurdu! 21 - 22 Kasım Zonguldak'ta okullar tatil mi? Soğuk havalar yurt genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji tarafından yapılan peş peşe yağış ve fırtına açıklamaları sonrasında bazı illerde okullar tatil edildi. Okullarda yarın ders işlenip işlenmeyeceği merak edilen illerden biri de Zonguldak oldu. Zonguldak Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte "21 - 22 Kasım Zonguldak'ta okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı ile Zonguldak'ta okulların durumu... Habertürk Giriş: 20.11.2023 - 18:37 Güncelleme: 20.11.2023 - 18:37 facebook

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan peş peşe uyarılar sonrasında hangi illerde okulların tatil edildiği merak konusu oldu. Ara tatilin bitmesiyle 20 Kasım Pazartesi günü ilk ders zili çaldı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler "21 - 22 Kasım Zonguldak'ta okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte 21 -22 Kasım Zonguldak'ta okullarda kar tatili ile ilgili detaylar...

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ZONGULDAK'TA OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI Zonguldak’ta uyarıları yapılan fırtına ve sağanak etkisini gösterdi. Kentte ağaçlar devrilirken, yollarda su birikintileri oluştu. Araçların üstüne, evlerin çatılarından kiremitler ve beton parçaları düştü. Ereğli ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle limanda 5 metreyi bulan dalgalar meydana geldi. Ereğli ilçesinde de bir ağacın araçların üstüne devrildiği an cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Park halindeki bir araç ise çatıdan düşen parçalar nedeniyle hasar gördü.