        Zorya Luhansk: 1 - Shakhtar Donetsk: 2 | MAÇ SONUCU

        Zorya Luhansk: 1 - Shakhtar Donetsk: 2 | MAÇ SONUCU

        Ukrayna Premier Ligi 21. hafta erteleme maçında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda Zorya Luhansk'ı 2-1 mağlup etti. Prosper Obah ve Artem Bondarenko'nun (p) kaydettiği golleriyle ligde üst üste 2. galibiyetini alan lider Shakhtar Donetsk, puanını 57'ye yükselterek en yakın rakibi LNZ Cherkasy'le arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı. Zorya Luhansk ise haftayı 32 puanla tamamladı.

        Giriş: 23 Nisan 2026 - 18:46
        Arda Turan'lı Shakhtar zirvede farkı açıyor!

        Ukrayna Premier Ligi 21. hafta erteleme maçında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Zorya Luhansk ile deplasmanda karşılaştı.

        Valeriy Lobanovskyi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi kazanan 2-1'lik skorla Shakhtar Donetsk oldu.

        Ev sahibi ekip, henüz 2. dakikada Prosper Obah'ın golüyle öne geçti. Zorya Luhansk, 51. dakikada Navin Malysh ile eşitliği sağladı. Karşılaşmada son sözü ise 82. dakikada penaltıdan Artem Bondarenko söyledi.

        Bu sonucun ardından üst üste 2. kez kazanan lider Shakhtar Donetsk, puanını 57'ye yükselterek en yakın rakibiyle arasındaki farkı 6'ya çıkardı. Zorya Luhansk ise 32 puanda kaldı.

        Arda Turan'ın öğrencileri ligde bir sonraki maçta Kudrivka deplasmanına konuk olacak. Zorya Luhansk ise Veres Rivne'yi sahasında ağırlayacak.

