Zorya Luhansk: 1 - Shakhtar Donetsk: 2 | MAÇ SONUCU

Ukrayna Premier Ligi 21. hafta erteleme maçında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Zorya Luhansk ile deplasmanda karşılaştı.

Valeriy Lobanovskyi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi kazanan 2-1'lik skorla Shakhtar Donetsk oldu.

Ev sahibi ekip, henüz 2. dakikada Prosper Obah'ın golüyle öne geçti. Zorya Luhansk, 51. dakikada Navin Malysh ile eşitliği sağladı. Karşılaşmada son sözü ise 82. dakikada penaltıdan Artem Bondarenko söyledi.

ARDA TURAN'LI SHAKTAR ZİRVEDE FARKI AÇIYOR

Bu sonucun ardından üst üste 2. kez kazanan lider Shakhtar Donetsk, puanını 57'ye yükselterek en yakın rakibiyle arasındaki farkı 6'ya çıkardı. Zorya Luhansk ise 32 puanda kaldı.

Arda Turan'ın öğrencileri ligde bir sonraki maçta Kudrivka deplasmanına konuk olacak. Zorya Luhansk ise Veres Rivne'yi sahasında ağırlayacak.