Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı? 23 Mayıs 2025 Cuma Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu?
TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de her Cuma günü haftanın finali yapılıyor ve 150 bin TL'lik büyük ödül sahibini buldu. Peki, 23 Mayıs Cuma 2025 bugün Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de hangi yarışmacı birinci oldu? İşte, haftanın kazanan ismi...
Her hafta içi saat 16.00’da TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında, 23 Mayıs 2025 Cuma günü haftanın final heyecanı yaşandı. 5 yarışmacı tüm hafta boyunca 150 bin TL'lik büyük ödülü kazanmak için yarıştı. Peki, 23 Mayıs 2025 Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? İşte, detaylar...
23 MAYIS 2025 CUMA ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın birincisi Meryem oldu. Haftanın şampiyonu Meryem Hanım 150 bin TL'nin sahibi oldu.
1. GÜN YARIŞMACISI
2. GÜN YARIŞMACISI
3. GÜN YARIŞMACISI
4. GÜN YARIŞMACISI