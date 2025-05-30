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        Haberler Bilgi Magazin Zuhal Topal'la yemekteyiz kim kazandı 30 Mayıs 2025 Cuma: Yemekteyiz kim birinci oldu, 150 bin TL ödülü kim aldı?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı? 30 Mayıs 2025 Cuma Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu?

        TV8 ekranlarında yayınlanan ve hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de her Cuma günü haftanın finali yaşanıyor. 30 Mayıs 2025 Cuma günü itibarıyla haftanın sonuna gelen yarışmacılar, 150 bin TL'lik büyük ödül için hafta boyu yarıştı. Peki, haftanın birincisi kim oldu? İşte, 30 Mayıs Cuma günü Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 16:25 Güncelleme: 30.05.2025 - 16:25
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        Her hafta içi saat 16.00’da TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında, 30 Mayıs 2025 Cuma günü haftanın final heyecanı ekranlara geldi. Beş yarışmacının hafta boyunca sergilediği yemek performansları büyük ödül olan 150 bin TL için belirleyici oldu. Peki, 30 Mayıs 2025 Zuhal Topal’la Yemekteyiz kazananı kim oldu? İşte, haftanın kazananı...

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        30 MAYIS 2025 CUMA ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın birincisi henüz belli olmadı. Birinci açıklanınca haberimize ekleyeceğiz.

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        1. GÜN YARIŞMACISI

        4

        2. GÜN YARIŞMACISI

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        3. GÜN YARIŞMACISI

        6

        4. GÜN YARIŞMACISI

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