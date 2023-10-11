Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.416,74 %-0,31
        DOLAR 27,7337 %0,06
        EURO 29,4427 %0,07
        ALTIN 1.666,53 %0,53
        FAİZ 24,17 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 19,70 %1,26
        BITCOIN 27.114,00 %-1,06
        GBP/TRY 34,0807 %-0,03
        EUR/USD 1,0609 %0,03
        BRENT 87,71 %0,07
        ÇEYREK ALTIN 2.724,96 %0,54
        Haberler Ekonomi Sigorta Zurich Sigorta, Mapfre Yaşam'ı satın aldı - Sigorta Haberleri

        Zurich Sigorta, Mapfre Yaşam'ı satın aldı

        Zurich Sigorta ile MAPFRE Sigorta, MAPFRE Sigorta A.Ş.'nin iştiraki ve hayat sigortacılığı alanında faaliyet gösteren kolu MAPFRE Yaşam'ın satışı konusunda anlaşmaya vardı. İki şirketin yaptığı ortak açıklamada; Türkiye sigortacılık sektörüne olumlu bir ivme kazandırması beklenen satın alma işleminin SEDDK onayının ardından tamamlanacağı bilgisi paylaşıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 11:48 Güncelleme: 11.10.2023 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mapfre Yaşam'ı Zurich Sigorta aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye sigortacılık sektörünün iki önemli şirketi Zurich Sigorta ve MAPFRE Sigorta önemli bir satın almayı duyurdu. İki şirket, MAPFRE Sigorta A.Ş.'nin yüzde 99,7 oranında iştiraki olan ve 1997 yılından beri dinamizmi ve hizmet kalitesiyle sektörde seçkin bir konuma gelen MAPFRE Yaşam Sigorta A.Ş’nin; Zurich Sigorta’ya satılması konusunda anlaşma sağladı. Satın alma işlemi Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) onayının ardından tamamlanacak.

        GÜVENİMİZİN GÖSTERGESİ

        Zurich Sigorta CEO’su Yılmaz Yıldız, Türkiye ekonomisine olan güvenlerinin tam olduğunu vurgulayarak, “Zurich Sigorta olarak uzun yıllardır Türkiye'de faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yapmış olduğumuz bu son yatırımımız, stratejik hedeflerimizin ve Türkiye’ye olan güvenimizin net bir ifadesidir. Yatırım kararımızda Türkiye ekonomisinin gelişim potansiyelinin yanında, SEDDK ve diğer kamu otoritelerinin çabaları sayesinde sigortacılık sektörünün Avrupa’daki en gelişmiş ve yatırım dostu ülkelerden biri olmasının rolü büyük. Hayat dışı sigortacılık faaliyetlerimize hayat sigortası uzmanlığını da ekleyerek, müşterilerimizin gelişen ihtiyaçlarını daha geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi ile bütüncül olarak karşılayacağız. MAPFRE Yaşam’ın hayat sigortacılığı ekibi, alanında son derece başarılı ve yetkin bir ekip. Zurich Sigorta olarak, Türkiye sigortacılık sektöründeki yerimizi büyütmek için hep birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

        MAPFRE HAYAT DIŞINA ODAKLANACAK

        MAPFRE Sigorta Genel Müdürü Erdinç Yurtseven ise “Sektörümüz genelinde kârlılık ve prim üretiminin yanı sıra, stratejik öncelikler odağında istikrarlı bir finansal sürdürülebilirlik şirketler için artık büyük bir önem taşıyor. MAPFRE Sigorta olarak belirlediğimiz uzun vadeli stratejik alanlara odaklanarak istikrarlı büyümeyi sağlamayı ve finansal sürdürülebilirliğimizi devam ettirmeyi amaçlıyor ve çalışmalarımızı da bu yönde gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda MAPFRE Grup’un Türkiye’deki uzun vadeli stratejik planlarına paralel olarak, hayat dışı sigortacılığa odaklanılması yönünde alınan karar doğrultusunda MAPFRE Yaşam’ın satılması yoluna gidilmiştir. Belirlediğimiz stratejimiz paralelinde; MAPFRE Sigorta olarak 75 yıllık tecrübemiz, MAPFRE Grup’un Türkiye’ye olan güveni ve tam desteğiyle, tüm konsantrasyonumuzu hali hazırda faaliyet gösterdiğimiz alanlara vererek daha güçlü şekilde yolumuza devam edeceğiz” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #sigorta
        #satın alma
        #Zurich sigorta
        #Mapfre
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gazze'de tek enerji santralinin yakıtı bitiyor!
        Gazze'de tek enerji santralinin yakıtı bitiyor!
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Mühimmat taşıyan ABD uçağı İsrail'e ulaştı
        Mühimmat taşıyan ABD uçağı İsrail'e ulaştı
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        Akla gelmeyen o nedenler kilo aldırıyor
        Akla gelmeyen o nedenler kilo aldırıyor
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Oğluyla nöbet tutuyordu! Bir baba için en büyük acı!
        Oğluyla nöbet tutuyordu! Bir baba için en büyük acı!
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        Üniversiteyi kazandı... İlk derse giderken öldü!
        Üniversiteyi kazandı... İlk derse giderken öldü!
        Bakan Koca'dan meme kanseri açıklaması! "İlk sıraya yerleşti"
        Bakan Koca'dan meme kanseri açıklaması! "İlk sıraya yerleşti"
        Kan donduran itiraf! 2 kişi ölmüştü! Sevgilisi kundaklamış!
        Kan donduran itiraf! 2 kişi ölmüştü! Sevgilisi kundaklamış!
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        Metruk binadaki yangın İstanbul'da trafiği kilitledi!
        Metruk binadaki yangın İstanbul'da trafiği kilitledi!
        Adana'da baba vahşeti! Bisiklet üzerindeki oğlunu öldürdü!
        Adana'da baba vahşeti! Bisiklet üzerindeki oğlunu öldürdü!
        O parayı sonradan alabilirsiniz
        O parayı sonradan alabilirsiniz