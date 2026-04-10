1. Lig'de 36. haftanın programı belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 36. hafta maçlarının tamamı, 19 Nisan Pazar günü oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak
Giriş: 10.04.2026 - 13:12 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de 36. haftanın maç programı açıklandı.
Program şöyle:
Sipay Bodrum FK-Erzurumspor FK (Bodrum İlçe)
Özbeyli Bandırmaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Bandırma 17 Eylül)
Arca Çorum FK-Özbelsan Sivasspor (Çorum Şehir)
Alagöz Holding Iğdır FK-Atko Grup Pendikspor (Iğdır Şehir)
İstanbulspor-SMS Grup Sarıyer (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor (Yeni Adana)
Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk)
Esenler Erokspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Esenler Erokspor)
Eminevim Ümraniyespor-İmaj Altyapı Vanspor FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)
Manisa FK-Serikspor (Manisa 19 Mayıs)
