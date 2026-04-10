Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig 1. Lig'de 36. haftanın programı belli oldu - Futbol Haberleri

        1. Lig'de 36. haftanın programı belli oldu

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 36. hafta maçlarının tamamı, 19 Nisan Pazar günü oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 13:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşte 1. Lig'de haftanın programı

        Trendyol 1. Lig'de 36. haftanın maç programı açıklandı.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 36. hafta maçlarının tamamı, 19 Nisan Pazar günü oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak

        Program şöyle:

        Sipay Bodrum FK-Erzurumspor FK (Bodrum İlçe)

        Özbeyli Bandırmaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Bandırma 17 Eylül)

        Arca Çorum FK-Özbelsan Sivasspor (Çorum Şehir)

        Alagöz Holding Iğdır FK-Atko Grup Pendikspor (Iğdır Şehir)

        İstanbulspor-SMS Grup Sarıyer (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

        Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor (Yeni Adana)

        Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk)

        Esenler Erokspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Esenler Erokspor)

        Eminevim Ümraniyespor-İmaj Altyapı Vanspor FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)

        Manisa FK-Serikspor (Manisa 19 Mayıs)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
