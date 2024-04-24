1. Lig'de play-off tarihleri belli oldu

TFF, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de play-off müsabakalarının oynanacağı tarihi açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'de birinci tur müsabakaları 16 Mayıs Perşembe günü oynanacak. İkinci tur ilk maçları 20 Mayıs Pazartesi, rövanşları ise 24 Mayıs Cuma günü yapılacak.

Trendyol 1. Lig'de play-off finali ise 30 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

TFF 2. Lig'de 1. tur müsabakaları 9 Mayıs Perşembe günü başlayacak. İkinci turun ilk maçları 13 Mayıs Pazartesi, rövanşları da 17 Mayıs Cuma günü yapılacak. Üçüncü turda ise 22 Mayıs Çarşamba günü ilk maçlar, 27 Mayıs Pazartesi ise ikinci maçlar oynanacak. Ligde final müsabakası ise 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.