Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1 Mayıs 2023 hastaneler, sağlık ocakları ve eczaneler açık mı, tatil mi?

1 Mayıs için geri sayım başladı. 1 Mayıs resmi tatil nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları çalışmazken, hastaneler, sağlık ocakları ve eczanelerin açık olup olmadığı merak konusu oldu. Sağlık sorunu sebebiyle hastaneye gitmek ve eczaneden ilaç almak durumunda olanlar 1 Mayıs itibarıyla hastaneler ve eczanelerin çalışma saatlerini mercek altına aldı. İşte 1 Mayıs 2023 hastaneler, sağlık ocakları ve eczaneler tatil mi sorusunun yanıtı...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • 1 Mayıs 2023 hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? Eczaneler tatil mi?

    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne kısa bir süre kala hastaneler, sağlık ocakları ve eczanelerin çalışma durumu gündemi meşgul etmeye başladı. Bilindiği üzere resmi tatillerde birçok kamu kurumu tatil olurken, hastane ve sağlık ocaklarının hizmet verip vermeyeceği belli oldu. Peki, "1 Mayıs 2023 hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? Eczaneler tatil mi?" İşte detaylar...
  • 1 Mayıs 2023 hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? Eczaneler tatil mi?

    1 MAYIS'TA HASTANELER AÇIK OLACAK MI?

    1 Mayıs'ta hastanelerin hizmet verip vermediğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, konuyla ilgili araştırmalarını gerçekleştirdi. Özel hastanelerdeki durumlar bilinmemekle birlikte, devlet hastanelerindeki polikliniklerin kapalı olma durumuyla karşılaşılabilir. Bu durum hastane yönetiminin aldığı karara göre değişiklik gösterebilir. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için hastanelerin santralinden detaylı bilgi sahibi olunabilir. 1 Mayıs Pazartesi günü hastanelerin acil servisi açık olacaktır.

     
  • 1 Mayıs 2023 hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? Eczaneler tatil mi?

    ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

    Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır;

    Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere Eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.
  • 1 Mayıs 2023 hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? Eczaneler tatil mi?

    SAĞLIK OCAKLARI 1 MAYIS'TA HİZMET VERECEK Mİ?

    Resmi tatilller Sağlık Ocaklarını da kapsadığı için 1 Mayıs 2023 pazartesi günü sağlık Ocakları kapalı olacaktır. 2 Mayıs salı gününden itibaren hizmet vermeye devam edecektir.
  • 1 Mayıs 2023 hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? Eczaneler tatil mi?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.