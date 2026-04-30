1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs Cuma günü okullar açık mı, kapalı mı?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için geri sayım sürüyor. Bu önemli gün öncesinde, 1 Mayıs'ın resmi tatil olup olmadığı sıklıkla araştırılmaya başladı. Bilindiği gibi resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları kapalı olurken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam ediyor. Bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören öğrenciler, "1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs Cuma günü okullar açık mı, kapalı mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte 1 Mayıs okulların durumu...
Türkiye’de her yıl kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken okulların durumu merak konusu oldu. Özellikle 2026 yılında 1 Mayıs’ın Cuma gününe denk gelmesi dikkat çekti. Bu durum hafta sonu ile birleşecek uzun tatil ihtimalini de beraberinde getirdi. Peki, "1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs Cuma günü okullar açık mı, kapalı mı, ders yapılacak mı?" İşte detaylar...
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye’de resmi tatil olarak kabul edilmektedir. 2009 yılından bu yana resmi tatil takviminde yer alan bu özel günde, kamu kurumları başta olmak üzere birçok özel sektör kuruluşu da hizmetlerine ara vermektedir. Gün, emek ve dayanışma vurgusuyla çeşitli etkinliklerle de anılmaktadır.
1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre, resmi tatil günlerinde eğitim-öğretime ara verilmektedir. Bu kapsamda 1 Mayıs 2026 Cuma günü ilkokul, ortaokul ve liselerde ders yapılmayacak ve okullar kapalı olacak.
1 MAYIS'TA HANGİ KURUMLAR KAPALI OLACAK?
1 Mayıs günü resmi tatil statüsünde yer aldığı için birçok kurum kapalı oluyor
- Okullarda eğitim-öğretime ara verilecek
- Valilik, belediye ve kaymakamlık gibi kamu kurumları hizmet vermeyecek.
- Bankalar ile borsa işlemlere kapalı olacak.
- Resmi işlemler gerçekleştirilemiyor; EFT ve havale gibi bankacılık işlemleri ise bir sonraki iş gününe kalabiliyor.
- Hastanelerde poliklinik hizmetleri durdurulurken, acil servisler kesintisiz şekilde hizmet sunmaya devam edecek.
1 MAYIS NE GÜNÜ?
1 Mayıs, yani 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, dünya genelinde işçilerin ve emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanır.
Bu günün kökeni, 1886 yılında Amerika’nın Chicago kentinde işçilerin 8 saatlik çalışma süresi talebiyle başlattığı grevlere ve Haymarket Olayı'na dayanır. Zamanla 1 Mayıs, işçi hakları ve sosyal adalet mücadelesinin simgesi haline gelmiştir.