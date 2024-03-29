MEB açıkladı! 1 Nisan okullar tatil mi, ders yapılacak mı?
31 Mart Pazar günü milyonlar, Yerel Seçimler için sandık başına gidecek. Belediye Başkanlığı Seçimlerine artık kısa bir süre kalırken 1 Nisan'da okulların tatil olup olmadığı araştırması sıklaştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) "Seçimden sonra 1 Nisan 2024 Pazartesi okullar tatil mi, ders işlenecek mi?" sorusuna yanıt verdi. İşte, 1 Nisan Pazartesi okulların durumu...
Seçmenler, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını 31 Mart'ta kullanacak. Oy kullanma işlemlerinin okullarda gerçekleştirmesi sebebiyle "1 Nisan'da okullar tatil mi?" sorusu akıllara geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla MEB'den konuya ilişkin açıklama geldi. Peki, 1 Nisan 2024 Pazartesi okullar tatil mi, açık mı, kapalı mı? İşte, seçimlerden sonraki gün okulların durumu hakkında bilgiler...
1 NİSAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla okullar 1 Nisan 2024 Pazartesi günü tatil edildi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen genelgede, eğitim kurumlarının, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, seçmenin oy kullanmasına imkan verecek şekilde hazırlanacağı belirtildi.
SEÇİMDEN SONRAKİ PAZARTESİ OKUL VAR MI?
Genelgede, seçimlerin ardından Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının, eğitim-öğretime hazır hale getirilmesi amacıyla 1 Nisan 2024 Pazartesi gününün tatil edildiği bildirildi.
Öte yandan 1 Nisan günü yönetici ve öğretmenler, aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacak.
1 NİSAN RESMİ TATİL Mİ, İŞ YERLERİ İZİNLİ OLACAK MI?
Akşama kadar süren oy kullanma işlemleri nedeniyle okullar 1 Nisan Pazartesi günü tatil ilan edildi. Öğretmenler ise bir gün idari izinli sayılacak.
1 Nisan Seçim Ertesi tatili sadece okulları kapsıyor, kamu kurum ve kuruluşları normal mesailerine devam edecek.
OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?
YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Bu nedenle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.
Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.