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        Haberler Gündem Güncel 10 katlı inşaatta facia kıl payı! | Son dakika haberleri

        10 katlı inşaatta facia kıl payı!

        Mersin'de 10 katlı bir inşaatta devrilen iskeleden düşen işçi emniyet halatıyla kurtuldu. Korku dolu anlar cep telefonuyla görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 16:36 Güncelleme: 30.05.2025 - 16:36
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        10 katlı inşaatta facia kıl payı!
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        Mersin'de 10 katlı inşaatın dış cephesinde üzerinde bulunduğu iskele devrilen işçi, güvenlik kemeri sayesinde havada asılı kaldı.

        DHA'nın haberine göre yaşanan panik anları çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        5'İNCİ KATTAKİ İŞÇİ HALATLA KURTULDU

        Olay, merkez Mezitli ilçesinde meydana geldi. 10 katlı inşaatın dış cephesinde çalışan işçinin bulunduğu iskelenin ipleri koptu. 5’inci kattaki işçi, devrilen iskeleden düşerken binadan sarkan halata tutunup, ayağını da pencereye basarak sabit kalmaya çalıştı.

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        Bir süre sonra gücünü kaybeden işçi halatı bırakınca düşmeye başladı ancak güvenlik kemeri sayesinde 5’inci kat civarında havada asılı kaldı.

        İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kurtarılan işçi, ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaşanan anları çevredeki vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi.

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