Yatırımcı sayısı 4 yılda 4 yıldan 8,5 milyona çıkan ardından performanstaki düşüş nedeniyle 1 milyon yatırımcı kaybeden Borsa İstanbul'a yatırım yapmanın başka bir yöntemi olan borsa fonlarında aynı süreç yaşanmıyor. Yatırım fonlarında ve özellikle borsa yatırım fonlarında yatırımcının fonlardan çıkmadığını anlatan Ak Portföy Genel Müdürü Mehmetali Ersarı, portföy yönetim şirketleri bünyesinde yönetilen hisse fonlarının çok başarılı bir dönem geçirmelerinin de bunda etkili olduğunu ifade ederek, "100 hisse fonundan 70'i baz aldığı borsa endeksinin üstünde getiri sağladı. Örneğin bizim yönettiğimiz AK3 hisse fonu kıstası (benchmark) yüzde 37'yken yüzde 57 kazandırdı" dedi.

BES YATIRIMCISI DAHA STRATEJİK HARAKET EDİYOR Yatırım fonlarının büyümesini yüzlerce fonun alınıp satıldığı platform olan TEFAS'ın kurulması ve pandemi döneminde kişilerin varlıklarıyla ilgilenmeye başlamalarına bağlayan Ersarı, yatırım yapılarken en önemli noktanın varlık dağılımı olduğunun altını çizdi. Diğer yandan beklentilerin değişmesiyle kısa dönemli hareketler yerine stratejik orta ve uzun dönemli yatırımın önemine de dikkat çeken Ersarı, özellikle yine portföy yönetim şirketlerinin yönettiği Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcılarının bu anlamda daha stratejik davrandığına işaret etti. Ersarı yapay zeka yazılımlarının yönettiği robo fonların da ölçüt alınan endekslere göre (benchmark) daha iyi getiri sağladığını dile getirdi.

AK PORTFÖY BİRİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ Ak Portföy'ün düzenlediği basın toplantısında 700 milyar TL’yi aşan varlık büyüklüğü ile dünyanın en büyük 500 portföy yönetim şirketi arasında yer alan Ak Portföy'ün yatırım fonlarında 460 milyar TL’yi aşan varlık büyüklüğü ile de Türkiye’de sektörün açık ara lideri konumunda olduğu ifade edildi. Sektörün istikrarlı büyümesine paralel olarak Türkiye tasarruf ve yatırım ekosisteminin gelişimi için sürekli çalıştıklarını belirten Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı; “Küresel ölçekte portföy yönetimi pazarı toplam büyüklüğü 120 trilyon dolara ulaşmış durumda. Dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de tasarruf sahipleri artık yatırımlarını ağırlıklı olarak yatırım fonlarıyla yapıyor. Yatırımcıların değişen beklentilerini karşılamaya yönelik sunulan yepyeni ürünlerle, portföy yönetim sektörü köklü bir değişim geçiriyor. 2024, tasarruf sahiplerinin başta yatırım fonları olmak üzere sermaye piyasalarına artan ilgisiyle, büyüme ve değişimin yaşandığı önemli bir yıl oldu. Küresel ekonomik dönüşüm trendleri, özellikle teknolojik gelişmeler ve sürdürülebilirlik uygulamaları, yatırım yönetiminde yepyeni alanlar açtı" diye konuştu.

REKLAM MÜŞTERİ SAYISI 5 MİLYONU AŞTI Ersarı şunları kaydetti: "Bu önemli dönemeçte, Türkiye’de portföy yönetimi sektörü büyüklüğü 5 trilyon TL’yi aşarken, bu büyümenin lokomotifi olan yatırım fonları da 1 yılda yüzde 150 büyüyerek 3,6 trilyon TL’ye ulaştı. Ak Portföy olarak biz de, son bir yılda, sektörün de üzerinde bir ivmeyle yatırım fonlarında 460 milyar TL’ye ve böylece toplamda da 700 milyar TL’nin üzerinde büyüklüğe ulaştık. Aynı zamanda yatırım fonlarındaki yatırımcı sayısının son 5 yılda 2 katına çıkarak 8 milyon gibi rekor bir seviyeye geldiğini ve tekil yatırımcı sayısının ise 5 milyona ulaştığını görüyoruz. Ak Portföy olarak aynı dönemde yatırımcı sayımızı sektörün oldukça üzerinde bir artışla, 7 katına çıkararak 1,2 milyona ulaştırmayı başardık. Bu kapsamda, yatırım fonlarının kitlesel bir yatırım ürünü haline gelmesi konusunda da liderlik rolünü üstlenmiş durumdayız. Aileleriyle birlikte düşündüğümüz zaman, portföy yönetimi sektörü olarak yatırım fonları üzerinden belki de 20 milyona yakın insanımızın yaşamına dokunuyor, birikimlerine değer katıyoruz."

REKLAM Ak Portföy olarak, özellikle yurtiçi hisse senedinde sundukları çok sayıda farklı stratejilere yatırım imkanı sunan fonlarına ek olarak, teknoloji, sağlık, alternatif enerji gibi temalarla ve yönettikleri 200’e yakın fon ile Türkiye'nin en geniş yatırım evrenine sahip portföy yönetim şirketi olduklarını söyleyen Ersarı "Bir yandan da bu geniş evrene yeni ürünler eklemek için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Böylece yatırımcılarımızın, çok sayıda varlık sınıfı ve temaya kolayca yatırım yapabilmelerine olanak sağlıyoruz. Açtığımız bu yolda, sektörde yönetilen toplam fon sayısındaki büyümenin de dikkat çekici bir düzeye ulaştığını görüyoruz. Fon sayısı 2022 yılı başında 800’lerde iken bugün bu sayı 2000’li rakamlara ulaşmış durumda. Bu durum sektördeki ürün çeşitliliğinin ve yatırım fırsatlarının hızla büyüdüğünü net bir şekilde ortaya koyuyor” diye konuştu.

REKLAM PORTFÖY YÖNETİMİ DİJİTALLEŞTİ Hedeflerinin yatırım çözümlerini erişilebilir, güvenilir ve sürdürülebilir kılmak olduğunu belirten Ersarı sözlerine şöyle devam etti; “Ak Portföy olarak, Türkiye’de ilk kez Portföy Yönetimi Hizmeti’ni dijitalleştirerek Akbank Mobil’e taşımanın heyecanını yaşıyoruz. Süreçlerimizi bir finansal teknoloji şirketinin anlayışı ile yöneterek Dijital Portföy Yönetimi Hizmeti’ni modelledik ve geliştirdik. Böylece çevik bir çalışma yaklaşımıyla iş ortaklarımızla birlikte uluslararası çapta en iyi uygulamalardan birini ülkemize kazandırdık. Yatırım hizmetlerinin yaygınlaştırılması adına büyük ve önemli bir adım olan Dijital Portföy Yönetimi Hizmeti kapsamında, tasarruf sahipleri artık uçtan uca dijital bir deneyimle Akbank Mobil üzerinden 200 bin TL ve üzeri birikimleri için Ak Portföy uzmanlarından portföy yönetim hizmeti alabiliyor. Bu yenilikle birlikte tasarruf sahipleri, yatırımlarını Ak Portföy’ün uzmanlığında, profesyonel, yenilikçi ve stratejik bir yaklaşımla yönetebiliyor.

REKLAM Yeni kuşağın da artan ilgisiyle bu teknolojiler, portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmetlerimizi tasarruf sahiplerimize sunduğumuz temel araçlar olacak. Hedefimiz, yenilikçi ve sürdürülebilir yatırım çözümleriyle, portföy yönetimi hizmetini geniş kitlelere ulaştırmak ve çıtayı en yukarıya taşımak. Bu doğrultuda dünyadaki en ileri yatırım ve teknoloji çözümlerini birleştiriyor, sürekli tasarruf sahiplerinin ihtiyaçlarına ve beklentilerine yanıt veren yepyeni ürün ve hizmetler sunarak bu alanı dönüştürmeye devam ediyoruz. Bugün 700 milyar TL’yi aşan varlık büyüklüğümüz ve koruduğumuz güçlü liderlik, yatırımcılarımızın Ak Portföy’e olan güveninin en önemli göstergesi.”