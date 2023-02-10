101'inci saatte 8 yaşındaki Tanem ve babasına ulaşıldı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

101'inci saatte 8 yaşındaki Tanem ve babasına ulaşıldı!

Hatay'ın Antakya İlçesi Armutlu Mahallesi'nde, enkaz altında kalan 8 yaşındaki Tanem ve 43 yaşındaki babası Cem, depremin 101'inci saatinde kurtarıldı

101'inci saatte 8 yaşındaki Tanem ve babasına ulaşıldı!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Türkiye'yi 6 Şubat sabahı vuran Kahramanmaraş depremlerinin ardından deprem yaşanan illerde arama kurtarma faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

101'İNCİ SAATTE GÜZEL HABER GELDİ

DHA'da yer alan habere göre Hatay'ın Antakya ilçesinde süren arama kurtarma çalışmalarında, depremin 101'inci saatinde güzel bir haber geldi.

TANEM VE BABASI KURTULDU

Günlerdir enkaz altında bulunan 8 yaşındaki Tanem ve babası Cem, arama kurtarma ekibinin büyük gayretiyle kurtarıldı. Baba ile kızı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Adalet Bakanlığı'ndan yağma olaylarına karşı hırsızlık genelgesi!
GÜNDEM Adalet Bakanlığı'ndan yağma olaylarına karşı ...
17 Ağustos'ta iki bacağını kaybetti, depremzedeler için bölgeye gitti
GÜNDEM 17 Ağustos'ta iki bacağını kaybetti, depremzedeler ...
Son dakika: Adalet Bakanlığı'ndan başsavcılıklara yazı
GÜNDEM Adalet Bakanlığı'ndan başsavcılıklara yazı
Son dakika: İşte depremin ilk anı! Dikkat çeken ışık
GÜNDEM İşte depremin ilk anı! Dikkat çeken ışık
Trendyol'un deprem bölgesine yardımları
GÜNDEM Trendyol'un deprem bölgesine yardımları
Son dakika: Hatay'da maden işçileri depremin 100'üncü saatinde bir kişiyi çıkardı - Hatay Deprem Haberleri
GÜNDEM 100'üncü saatte bir mucize daha! 50 metreyi 5 saatte ...
Geride bıraktığı 7 çocuğu ve 12 torunu için gözyaşı döküyor
GÜNDEM Deprem bölgesinde bıraktığı 7 çocuğu ve 12 torunu ...
Irmak'ın ikiziyle anne- babasının enkazdan cansız bedeni çıkarıldı, kendisinden haber yok
GÜNDEM Ailesi kurtuldu, kendisinden haber yok
DEPREM DUASI | Deprem duası Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Depremde okunacak dualar ve sureler neler? Depremden korunmak için okunacak dualar hangileri?
GÜNDEM Depremden korunmak için okunacak dualar
21 bölgedeki oteller depremzedelere açıldı
GÜNDEM 21 bölgedeki oteller depremzedelere açıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.