101'inci saatte 8 yaşındaki Tanem ve babasına ulaşıldı!

Türkiye'yi 6 Şubat sabahı vuran Kahramanmaraş depremlerinin ardından deprem yaşanan illerde arama kurtarma faaliyetleri aralıksız devam ediyor.
101'İNCİ SAATTE GÜZEL HABER GELDİ
DHA'da yer alan habere göre Hatay'ın Antakya ilçesinde süren arama kurtarma çalışmalarında, depremin 101'inci saatinde güzel bir haber geldi.
TANEM VE BABASI KURTULDU
Günlerdir enkaz altında bulunan 8 yaşındaki Tanem ve babası Cem, arama kurtarma ekibinin büyük gayretiyle kurtarıldı. Baba ile kızı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
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