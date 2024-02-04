Özel Güvenlik Sınavı sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. Silahlı sınava girecek adaylar için sınav süresi 150 dakika olurken silahsız sınava katılacaklar için süre 120 dakika olarak belirlendi. Sınavda 100 soru sorulurken, her biri bir puan olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Peki, "2024 ÖGG sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" İşte ÖGG sınavı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...