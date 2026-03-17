        11. Attila İlhan Edebiyat Ödülleri için başvurular başladı

        Şair, romancı, düşünür, gazeteci, senarist ve eleştirmen Attilâ İlhan'ın düşüncelerini ve anısını yaşatmak amacı ile bu yıl on birincisi düzenlenecek 'Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri'ne başvurular başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 14:37 Güncelleme:
        Attila İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen '11. Attila İlhan Edebiyat Ödülleri' için başvurular başladı.

        Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlarının desteğiyle düzenlenen yarışmaya başvurular 25 Haziran'a kadar alınacak.

        Şair, romancı, düşünür, gazeteci, senarist ve eleştirmen Attila İlhan'ın düşüncelerini yaşatma misyonuyla düzenlenen yarışmaya, şiir ve roman alanlarında 2025'te ilk baskısı yapılan kitaplarla başvuru yapılabiliyor. Senaryo kategorisinde ise herhangi tarih kısıtlaması bulunmuyor.

        Onursal başkanlığı Doğan Hızlan tarafından üstlenilen yarışmada, Attila İlhan Edebiyat Ödülü, Vakıf Özel Teşvik Ödülü ve Attila İlhan Senaryo Ödülü verilecek.

        Yarışmanın seçici kurulları, Roman dalında Mehmet Eroğlu, Faruk Şüyün, Seval Şahin, Handan Coşgun ve Ali Cem İlhan, Şiir dalında Metin Celal, Ali Ural, Adnan Özer, Tuğrul Tanyol ve Prof. Dr. Yakup Çelik, Senaryo dalında ise Biket İlhan, Canan Gerede, Elçin Hanbay Kaya, Esra Even ve Prof. Dr. Oğuz Makal'dan oluşuyor.

        Adayların imzalı bir yazı, öz geçmiş ve vakıf sitesinden doldurulacak katılım formuyla birlikte 10 kitabını, 25 Haziran'a kadar vakfa teslim etmesi gerekiyor.

        Başvurularla ilgili detaylı bilgilere vakfın internet sitesinden ulaşılabilir.

