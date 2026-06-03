11 yaralı! Facianın eşiğinden dönüldü

Para isteyen oğlunu çıkan tartışmada öldürdü, cesedinin başında polisi bekledi

Adana'da emekli polis memuru Faruk Kayhan (52), kendisinden para isteyen oğlu Ahmet Kaan Kayhan'ı (23), olumsuz yanıt verince çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen oğlunun cesedinin başında bekleyen Faruk Kayhan, polisi arayıp teslim oldu. Yaşananlar ce... Daha Fazla Göster Adana'da emekli polis memuru Faruk Kayhan (52), kendisinden para isteyen oğlu Ahmet Kaan Kayhan'ı (23), olumsuz yanıt verince çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen oğlunun cesedinin başında bekleyen Faruk Kayhan, polisi arayıp teslim oldu. Yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi. (DHA) Daha Az Göster