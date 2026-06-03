11 yaralı! Facianın eşiğinden dönüldü
Elazığ'da Hazardağlı Kavşağı'nda otomobil ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen araçtaki yaralılar hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Giriş: 03 Haziran 2026 - 23:41 Güncelleme:
Elazığda otomobil ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, Hazardağlı Kavşağında Abbas S. yönetimindeki yabancı plakalı SUV tipi araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle SUV tipi araç devrildi.
Kazada, araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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