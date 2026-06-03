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        11 yaralı! Facianın eşiğinden dönüldü

        Elazığ'da Hazardağlı Kavşağı'nda otomobil ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen araçtaki yaralılar hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 23:41 Güncelleme:
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        11 yaralı! Facianın eşiğinden dönüldü

        Elazığda otomobil ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, Hazardağlı Kavşağında Abbas S. yönetimindeki yabancı plakalı SUV tipi araçla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle SUV tipi araç devrildi.

        Kazada, araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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