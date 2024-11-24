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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım 12 Dev Adam, Avrupa bileti için parkeye çıkıyor - Basketbol Haberleri

        12 Dev Adam, Avrupa bileti için parkeye çıkıyor

        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu 4. maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın Macaristan'a konuk olacak. 12 Dev Adam, bu karşılaşmayı kazanması durumunda grupta ilk 3'e girmeyi garantileyecek ve 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılmayı iki maç kala garantileyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 11:52 Güncelleme: 24.11.2024 - 11:52
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        12 Dev Adam, Avrupa için parkeye çıkıyor
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        A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu 4. maçında yarın deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak.

        Szombathely şehrindeki Savaria Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

        Ay-yıldızlı ekip, cuma günü oynanan maçta rakibini 26 sayı farkla 92-66 mağlup etti.

        Milli takımda bu karşılaşmada, Şehmus Hazer'i 25, Cedi Osman'ın 21, Ercan Osmani'nin 17, Kenan Sipahi ise 10 sayı atarak çift hanelere ulaştı.

        Türkiye grupta 3 maç sonunda 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 2. sırada bulunuyor. Macaristan ise grupta oynadığı 3 karşılaşmayı da kaybetti ve son sırada yer aldı.

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, bu karşılaşmayı kazanması durumunda grupta ilk 3'e girmeyi garantileyecek ve 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılmayı iki maç kala garantileyecek.

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        Grubun diğer maçında ise lider İtalya, sahasında İzlanda ile karşılaşacak.

        MACARİSTAN'IN EN ESKİ ŞEHRİ SZIMBATHELY

        Karşılaşma Macaristan'ın en eski şehri olan Szombathely'de oynanacak.

        Macaristan'ın Avusturya sınırına yakın bölgede bulunan ve 78 bin nüfuslu şehrin geçmişi 6. yüzyıla kadar uzanıyor.

        Aynı zamanda Szombathely, Macartistan'ın basketbol şehri olarak da kabul ediliyor.

        Şehri, Falco-Vulcano Szombathely takımı temsil ediyor. Falco-Vulcano Szombathely, Macaristan Ligi'nde son 5 sezonun şampiyonu oldu.

        Karşılaşmanın oynanacağı 4 bin seyirci kapasiteli Savaria Arena, 2015'te Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na da ev sahipliği yaptı.

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