15 ilde, 15 ayrı suç örgütüne operasyon: 140 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM, Siber ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca 15 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

80 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlar kapsamında, hesaplarında toplam 1 milyar 886 milyon TL tutarında hesap hareketi bulunduğu tespit edilen 140 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 80’i tutuklandı, 49’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin ise işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR"

Bakanlık, açıklamanın devamında, yapılan çalışmalar hakkında detaylarından bahsederek ve mücadelenin devam ettiğini belirterek şu bilgileri verdi:

"Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan şüphelilerin; Samsun ve Ankara’da internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, Kahramanmaraş ve Afyonkarahisar’da nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık suçlarını işledikleri, Balıkesir ve Kırklareli’de göçmen kaçakçılığı yaptıkları, Şırnak’ta 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunu organize şekilde işledikleri, Gaziantep ve Tekirdağ’da ekonomik olarak zor durumda bulunan mağdurların durumundan yararlanarak tefecilik yaptıkları, Konya, Sakarya, Manisa, Ağrı, Aydın ve Düzce’de uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi.