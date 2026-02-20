Canlı
        15 ilde, 15 ayrı suç örgütüne operasyon: 140 şüpheli yakalandı

        15 ilde, 15 ayrı suç örgütüne operasyon: 140 şüpheli yakalandı

        İçişleri Bakanlığı, "İl Jandarma Komutanlıklarınca 15 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 140 şüpheli yakalandı, 80'i tutuklandı" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2026 - 10:36 Güncelleme: 20.02.2026 - 10:36
        15 ayrı örgüte operasyon: 140 gözaltı
        İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM, Siber ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca 15 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

        80 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Operasyonlar kapsamında, hesaplarında toplam 1 milyar 886 milyon TL tutarında hesap hareketi bulunduğu tespit edilen 140 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 80i tutuklandı, 49u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin ise işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

        "MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR"

        Bakanlık, açıklamanın devamında, yapılan çalışmalar hakkında detaylarından bahsederek ve mücadelenin devam ettiğini belirterek şu bilgileri verdi:

        "Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan şüphelilerin; Samsun ve Ankarada internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, Kahramanmaraş ve Afyonkarahisarda nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık suçlarını işledikleri, Balıkesir ve Kırklarelide göçmen kaçakçılığı yaptıkları, Şırnakta 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunu organize şekilde işledikleri, Gaziantep ve Tekirdağ’da ekonomik olarak zor durumda bulunan mağdurların durumundan yararlanarak tefecilik yaptıkları, Konya, Sakarya, Manisa, Ağrı, Aydın ve Düzcede uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi.

        Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal, muhtelif miktarda nakit para, doküman ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemeleri doğrultusunda, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçunu örgütlü olarak işledikleri değerlendirilen şüphelilere ait 4 taşınmaz, 6 araç ve 187 banka hesabına el konuldu.

        Organize suç örgütlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla ve aralıksız şekilde devam etmektedir.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "

