ALTIN FİYATLARI 16 Mart Çarşamba gününe düşüşle başladı. Altın fiyatlarındaki hareketlilik aşağı yönde sürerken güncel çeyrek ve gram altın fiyatları merak ediliyor. Dün, ons altın fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 2,27 azalışla 906,9 liradan tamamlamıştı. Güne düşüşle başlayan altın 16 Mart 12:30 itibariyle 902 lira seviyelerinde işlem görüyor. İşte, Güncel çeyrek, yarım, tam, gram, cumhuriyet, 22 ayar altın fiyatı ve ons fiyatları 16 Mart alış - satış tablosu…

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