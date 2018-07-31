Bu yıl 6. kez düzenlenen ve Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Liverpool, 16 yaşındaki Ammar Halabi'nin hayallerini gerçeğe dönüştürdü.

İlerleyici bir kas hastalığı olan musküler distrofiyle boğuşan genç futbolsever, bir yardım kuruluşunun desteğiyle hayranı olduğu Mohamed Salah'la bir araya geldi. Suriye'den iki yıl kadar önce Amerika Birleşik Devletleri'ne iltica eden ailenin küçük çocuğu Liverpool'lu yıldızla Kuzey Carolina'nın Charlotte kentinde bir araya geldi.

Salah, Ammar'a formasını hediye ederken Ammar konuya ilişkin açıklama yaptı. 16 yaşındaki futbolsever, "Salah'ı herkes çok seviyor, ben de onun gibi olmak istiyorum. Kendisi harika bir insan. Onunla bir araya gelmek tarif edilemez bir duygu" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ