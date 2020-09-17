17 Eylül koronavirüs tablosu

Bugün Türkiye'de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı ve vaka sayısı kaç oldu? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? Soruları merak ediliyor. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Bu akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapacak olan Fahrettin Koca, 17 Eylül 2020 son corona virüs tablosunu duyuracak. 16 Eylül 2020 Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre son durum şu şekildeydi...

17 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Koronavirüs tablosu 17 Eylül sonuçları açıklanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavrirüs tablosunu saat 19.00'dan sonra açıklaması bekleniyor. Corona virüsü tablosu açıklanır açıklanmaz sayfamızda olacaktır.

16 EYLÜL DÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 112 bin 645 test yapıldı, 1771 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 63 hasta vefat etti, 1342 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 262 bin 602'ye çıktı.

Test sayısı 8 milyon 855 bin 180, vaka sayısı 296 bin 391, vefat sayısı 7 bin 249 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 1351, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,1 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Koca, özetle şunları kaydetti:

- "Tedbirleri devam ettirirsek 1 hafta, 10 gün içinde stabilleşen Ankara'nın durumunun aşağı doğru düşeceğini rahatlıkla söyleyebilirim"

- "Yatak doluluk oranı yüzde 51,6, yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 66,3, ventilatör doluluk oranımız ise yüzde 33,6"

- "(Yoğun bakım yatak doluluk oranı) İzmir yüzde 72,5, Ankara yüzde 63,23, İstanbul ise yüzde 59,61 olarak görülüyor"

- "(Kovid-19) İstanbul'un son hafta artış trendinin azaldığını ama önümüzdeki haftaların son derece önemli olduğunu söylemek istiyorum"

- "Türkiye olarak kendi aşı çalışmamızı sürdürürken en erken uygulama için de tedarik teşebbüslerimizi başlattık"

- Bakan Soylu, valilerle salgının son durumunun ele alındığı toplantı yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valisiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında şehirlerdeki son durumu ve salgın tedbirlerini kapsamlı şekilde ele aldı.

22 Ağustos'tan bu yana Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 20 bin 94 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı belirlendi.

Ülke genelinde Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetiminin yapılacak.

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DÜNYADA SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 29 milyon 928 bine, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 942 bine, iyileşenlerin sayısı ise 21 milyon 686 bine ulaştı.

Vaka sayıları ABD'de 6 milyon 789 bine, Hindistan'da 5 milyon 20 bine, Brezilya'da 4 milyon 384 bine, Rusya'da 1 milyon 79 bine çıktı.

ABD'de federal hükümetin, Kovid-19 aşısını yıl sonundan itibaren tüm Amerikalılara ücretsiz olarak sunmak için kapsamlı bir plan hazırladığı belirtildi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylandığında, kendisi ve ailesinin aşı olmak için tereddüt etmeyeceğini açıkladı.

İspanya'da ortaokul ve lise öğrencileri, "Kovid-19'a karşı kaliteli, güvenli ve yüz yüze eğitim" talebiyle ülke genelinde 3 günlük ders bırakma eylemi başlattı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, salgınla mücadelede ikinci bir ulusal çapta karantinanın ülke için mali açıdan felaket olacağını söyledi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Akdeniz'de yaşanan hareketlilik nedeniyle Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) gerçekleştireceği seyahati, beraberindeki heyette yer alan bir kişide Kovid-19 tespit edilmesi nedeniyle iptal etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, salgının korkunç bir dönüm noktasına ulaştığına dikkati çekerek, ''Salgın kontrolden çıkmaya devam ediyor ve virüs bugün karşı karşıya olduğumuz en büyük küresel güvenlik tehdidi.'' dedi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD),küresel ekonomik görünümün salgın nedeniyle son derece belirsiz kalmaya devam ettiğini belirterek, haziranda yüzde 6 olarak açıkladığı küresel ekonomide küçülme tahminini yüzde 4,5'e düşürdü.

Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın vaka sayılarındaki artış nedeniyle 3 haftalığına ibadete kapatılması kararını iptal etti.

İngiltere merkezli bir sağlık araştırmaları kuruluşu, Suriye'nin başkenti Şam'daki vakaların yüzde 98,75'inin sayılmadığını iddia etti.

Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam, salgın nedeniyle 1 Nisan'da ara verdiği uluslararası ticari uçuşları kısmen yeniden başlatacağını duyurdu.

Gine'de salgın nedeniyle ilan edilen sağlık alanındaki acil durumun 1 ay daha uzatılmasına karar verildi.

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, vakalarda büyük bir artış görülürse sokağa çıkma yasağının yeniden ilan edilebileceğini açıkladı.

İsrail'de son 24 saatte 5 bin 523 kişide virüs tespit edildi, böylece salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü.

Endonezya'da 3 bin 963 yeni vakayla şu ana kadarki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılırken, Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Endonezya'nın gelecekteki potansiyel Kovid-19 aşısına erişim ve mali yardımlara ilişkin Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile iş birliği imzaladığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),Kazakistan'da geliştirilen ikinci Kovid-19 aşı adayının başvurusunu kayıt altına aldı.

Avustralya Federal Hükümeti, yurt dışında mahsur kalan Avusturyalıların ülkeye daha çabuk dönebilmeleri için eyalet ve bölge yönetimlerine yaptığı çağrıda, otel karantina kapasitelerini yüzde 50 oranında artırmalarını istedi.

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, ikinci dalganın başlamasıyla ertelenen acil olmayan ameliyatların bölgesel Victoria'da bugünden, Melbourne kentindeyse 28 Eylül'den itibaren yeniden başlayacağını dile getirdi.

Güney Afrika'da piskoposlar, hükümetin Kovid-19 ihalelerinde yolsuzluk yaptığı iddiasıyla Sessiz Performans gösterisi düzenledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, küresel imalat sektörünün salgının neden olduğu krizin en kötüsünü geride bıraktığını ve sektörün toparlanmaya hazır olduğunu bildirdi.