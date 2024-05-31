18 Kasım hangi burç? 18 Kasım burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Gökyüzünde meydana gelen hareketler belli bir düzen içerisinde gerçekleşir. Bu hareketler bizim kişiliğimiz, karakterimiz ve davranışlarımız üzerinde belirgin bir rol oynarlar. 18 Kasım’da dünyaya gelenler kararlı ve bir o kadar da sahiplenici bir burcun özelliklerini taşır. Onlar girdikleri çevrelerde hemen dikkatleri üzerine çekerler. Bu yazımızda 18 Kasım burcu ne, bu burcun kadın ve erkek bireylerdeki yansımaları neler gibi soruların yanıtlarını arayacağız. Ayrıca 18 Kasım burcu ile ilgili genel astrolojik veriler de paylaşacağız.

18 Kasım Hangi Burç?

18 Kasım burcu ne sorusuna gizem ve cazibenin sahibi akrep burcu yanıtını verebiliriz. Akrep burcu iki önemli gezegen Mars ve Plüton tarafından yönetilir. Su elementinin güçlü ve sabit burcu olan akrep genel bir çekiciliğe sahiptir. O meraklıdır ve araştırmayı sever. Bir de yükselen burç var tabi… 18 Kasım yükseleni nedir sorusuna ise doğum saati ve doğum yeri bilgilerine ulaştıktan sonra yanıt verebiliriz. Yükselen burcu kişinin dış dünyaya kendini yansıtma biçimidir.