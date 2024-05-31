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        Haberler Bilgi Yaşam 18 Kasım hangi burç? 18 Kasım burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

        18 Kasım hangi burç? 18 Kasım burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

        Astroloji sayesinde, sevdiğimiz insanların karakter özelliklerini daha iyi anlayabiliriz. 18 Kasım için astroloji der ki, tutkuların, duyguların ve yönetici ruhun etkindir. Peki, 18 Kasım hangi burç? İşte 18 Kasım burcu yorumu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 12:47 Güncelleme: 31.05.2024 - 12:48
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        Gökyüzünde meydana gelen hareketler belli bir düzen içerisinde gerçekleşir. Bu hareketler bizim kişiliğimiz, karakterimiz ve davranışlarımız üzerinde belirgin bir rol oynarlar. 18 Kasım’da dünyaya gelenler kararlı ve bir o kadar da sahiplenici bir burcun özelliklerini taşır. Onlar girdikleri çevrelerde hemen dikkatleri üzerine çekerler. Bu yazımızda 18 Kasım burcu ne, bu burcun kadın ve erkek bireylerdeki yansımaları neler gibi soruların yanıtlarını arayacağız. Ayrıca 18 Kasım burcu ile ilgili genel astrolojik veriler de paylaşacağız.

        18 Kasım Hangi Burç?

        18 Kasım burcu ne sorusuna gizem ve cazibenin sahibi akrep burcu yanıtını verebiliriz. Akrep burcu iki önemli gezegen Mars ve Plüton tarafından yönetilir. Su elementinin güçlü ve sabit burcu olan akrep genel bir çekiciliğe sahiptir. O meraklıdır ve araştırmayı sever. Bir de yükselen burç var tabi… 18 Kasım yükseleni nedir sorusuna ise doğum saati ve doğum yeri bilgilerine ulaştıktan sonra yanıt verebiliriz. Yükselen burcu kişinin dış dünyaya kendini yansıtma biçimidir.

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        18 Kasım Burcu Özellikleri

        Akrepler doğaları gereği kadın ya da erkek fark etmeksizin lider özelliklidir. Onlar hem iş hem de kişisel yaşamlarında organizasyon yapmayı, sorunları çözmeyi iyi bilir. Akrep bireyleri için sadakat ve dürüstlük önemli iki unsurdur. Kadın ve erkek bireylerde akrep burcunun yansımalarını incelediğimizde konu daha iyi anlaşılacaktır. Aşağıda 18 Kasım burcu erkeği özellikleri hakkında bilgiler bulacaksınız.

        • Akrep erkeği gizemli ve derin ilişkileriyle ünlüdür. Onlar yoğun hisleriyle uzun süreli ilişkiler peşindedir.
        • Akrep erkeği yüzeysel ilişkileri ya da işleri sevmez.
        • Analitik düşünce yeteneği sayesinde akrep erkeği karmaşık problemleri çözmede iyidir.
        • Akrep erkeği hislerine çok güvenir. Bu sezgisellik onların doğalarında vardır.
        • Akrep erkeği ilişkilerinde sadık ve himayecidir.
        • Yenilenme ve dönüşüm burcu akrep erkeği romantik duyguların insanıdır. Ne yapıyorsa tutku ile yapmayı sever.
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        Şimdi 18 Kasım burcu kadını özelliklerine bir bakalım:

        • Akrep kadını için gri bölge diye bir şey yoktur. Ya siyah ya da beyazdır.
        • Sokakta yürürken bile akrep kadınını hemen fark edersiniz, sizin dikkatinizi çeker. Doğal bir cazibesi olan akrep kadınının rengi siyah ve kırmızıdır.
        • Akrep kadını mücadelecidir. Hedeflerine ulaşana kadar durmaz.
        • Riske girmekten korkmayan akrep kadını yenilikçi ve yaratıcı projeler üretmekte başarılıdır.
        • Akrep kadını tabiri caizse kehanet ilminin sınırlarını zorlayacak bir sezgiselliği sahip olabilir. Bu durum çoğu zaman işe yarasa da önyargıya da sebep olabilmektedir.
        • Finansal konularda akrep kadını kendi paralarını biriktirmede ustadırlar.
        • Ritüel ve ait olma duygusu akrep kadını için önemlidir.

        18 Kasım Burcu Yorumu

        18 Kasım’da dünyaya gelenler çekici bir burcun etkisi altındadırlar. Onlar doğal bir çekiciliğe sahip olup auraları geniştir. Bu yüzden akrep bireyleri hep merak edilir. Onlar derin ve yoğun araştırma insanıdırlar. 18 Kasım doğumlular tutkulu, romantik ve kararlı bir burcun himayesiyle özel hayatlarında başarıyı yakalarlar. İş yaşamında ise 18 Kasım doğumlular lider ve yönetici ruhuyla iyi pozisyonlarda çalışırlar.

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        18 Kasım'da Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

        18 Kasım tarihinde doğan Türk ünlüler ve futbolculardan bazıları:

        • Dilek İmamoğlu
        • Sait Faik Abasıyanık
        • Zühtü Bayar
        • Yeşim Ustaoğlu
        • Şule Zeybek

        18 Kasım'da Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

        18 Kasım tarihinde doğan yabancı ünlüler ve futbolculardan bazıları ise şöyledir:

        • Jameson Parker
        • Alan Moore
        • Marilyne Canto
        • Alan Shepard
        • Justin Raimondo
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