18 Kasım hangi burç? 18 Kasım burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?
Astroloji sayesinde, sevdiğimiz insanların karakter özelliklerini daha iyi anlayabiliriz. 18 Kasım için astroloji der ki, tutkuların, duyguların ve yönetici ruhun etkindir. Peki, 18 Kasım hangi burç? İşte 18 Kasım burcu yorumu…
Gökyüzünde meydana gelen hareketler belli bir düzen içerisinde gerçekleşir. Bu hareketler bizim kişiliğimiz, karakterimiz ve davranışlarımız üzerinde belirgin bir rol oynarlar. 18 Kasım’da dünyaya gelenler kararlı ve bir o kadar da sahiplenici bir burcun özelliklerini taşır. Onlar girdikleri çevrelerde hemen dikkatleri üzerine çekerler. Bu yazımızda 18 Kasım burcu ne, bu burcun kadın ve erkek bireylerdeki yansımaları neler gibi soruların yanıtlarını arayacağız. Ayrıca 18 Kasım burcu ile ilgili genel astrolojik veriler de paylaşacağız.
18 Kasım Hangi Burç?
18 Kasım burcu ne sorusuna gizem ve cazibenin sahibi akrep burcu yanıtını verebiliriz. Akrep burcu iki önemli gezegen Mars ve Plüton tarafından yönetilir. Su elementinin güçlü ve sabit burcu olan akrep genel bir çekiciliğe sahiptir. O meraklıdır ve araştırmayı sever. Bir de yükselen burç var tabi… 18 Kasım yükseleni nedir sorusuna ise doğum saati ve doğum yeri bilgilerine ulaştıktan sonra yanıt verebiliriz. Yükselen burcu kişinin dış dünyaya kendini yansıtma biçimidir.
18 Kasım Burcu Özellikleri
Akrepler doğaları gereği kadın ya da erkek fark etmeksizin lider özelliklidir. Onlar hem iş hem de kişisel yaşamlarında organizasyon yapmayı, sorunları çözmeyi iyi bilir. Akrep bireyleri için sadakat ve dürüstlük önemli iki unsurdur. Kadın ve erkek bireylerde akrep burcunun yansımalarını incelediğimizde konu daha iyi anlaşılacaktır. Aşağıda 18 Kasım burcu erkeği özellikleri hakkında bilgiler bulacaksınız.
Şimdi 18 Kasım burcu kadını özelliklerine bir bakalım:
18 Kasım Burcu Yorumu
18 Kasım’da dünyaya gelenler çekici bir burcun etkisi altındadırlar. Onlar doğal bir çekiciliğe sahip olup auraları geniştir. Bu yüzden akrep bireyleri hep merak edilir. Onlar derin ve yoğun araştırma insanıdırlar. 18 Kasım doğumlular tutkulu, romantik ve kararlı bir burcun himayesiyle özel hayatlarında başarıyı yakalarlar. İş yaşamında ise 18 Kasım doğumlular lider ve yönetici ruhuyla iyi pozisyonlarda çalışırlar.