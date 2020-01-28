18 y\u0131ld\u0131r ayn\u0131 yerden \u0130stanbul a bak\u0131yor- Galata Kulesi nde rezervasyon memuresi olarak g\u00f6rev yapan Yasemin \u00c7akmak\u00e7\u0131, \u0130stanbul manzaras\u0131n\u0131n en g\u00fczel seyredildi\u011fi mekanlardan birinde \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor- Yasemin \u00c7akmak\u00e7\u0131:- Her g\u00fcn \u0130stanbul u izliyorum. Favorim Bo\u011faz taraf\u0131. Genelde oraya bakan masaya oturuyorum Galata Kulesi nde rezervasyon memuresi olarak g\u00f6rev yapan Yasemin \u00c7akmak\u00e7\u0131, 18 y\u0131ldan bu yana her g\u00fcn kuleden \u0130stanbul manzaras\u0131n\u0131 seyrediyor.Foto\u011fraflarda ihti\u015faml\u0131 duru\u015fuyla kendini g\u00f6steren, \u0130stanbul un simgelerinden Galata Kulesi, kentin en eski kulelerinden biri. G\u00fcnd\u00fcz ayr\u0131 ak\u015fam ayr\u0131 g\u00fczellikte bir \u0130stanbul manzaras\u0131 sunan Galata Kulesi nden \u0130stanbul un tarihi mekanlar\u0131 ve semtleri ba\u015fta olmak \u00fczeri bir\u00e7ok yerini g\u00f6rmek m\u00fcmk\u00fcn.\u0130stanbul un \u00f6nemli simgelerinden biri olan ve i\u00e7inde bir restoranla kafenin de bulundu\u011fu kule, \u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi i\u015ftiraklerinden Beltur taraf\u0131ndan i\u015fletiliyor. Yakla\u015f\u0131k 50 personelin g\u00f6rev yapt\u0131\u011f\u0131 kulenin en eski \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131ndan biri de Yasemin \u00c7akmak\u00e7\u0131.Halkla \u0130li\u015fkiler ve Tan\u0131t\u0131m mezunu olan ve dil e\u011fitimi i\u00e7in gitti\u011fi \u0130ngiltere de 1 y\u0131l kald\u0131ktan sonra \u0130stanbul a d\u00f6nen \u00c7akmak\u00e7\u0131, bir arkada\u015f\u0131 arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla Galata Kulesi nde i\u015fe ba\u015flad\u0131. \u0130lk olarak kasiyerlik yapan \u00c7akmak\u00e7\u0131, daha sonra rezervasyon memuresi oldu ve 18 y\u0131ld\u0131r ayn\u0131 g\u00f6revini s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.Siyah kapl\u0131 ajandas\u0131 ve telsiz telefonunu elinden d\u00fc\u015f\u00fcrmeyen \u00c7akmak\u00e7\u0131, her g\u00fcn Galata Kulesi nde yemek yemek isteyen y\u00fczlerce insanla konu\u015fuyor.- Kendimi \u00e7ok \u015fansl\u0131 hissediyorum Bir \u0130stanbul a\u015f\u0131\u011f\u0131 olan Yasemin \u00c7akmak\u00e7\u0131, Galata Kulesi ne ve \u0130stanbul a duydu\u011fu sevgiyi Anadolu Ajans\u0131 muhabirine anlatt\u0131.Galata Kulesi nde \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n \u00e7ok g\u00fczel bir duygu oldu\u011funu s\u00f6yleyen, i\u015fini ve \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 yeri \u00e7ok sevdi\u011fini belirten \u00c7akmak\u00e7\u0131, Burada \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131m i\u00e7in kendimi \u00e7ok \u015fansl\u0131 hissediyorum. Sevdi\u011finiz i\u015fte \u00e7al\u0131\u015fmak zaten \u00e7ok \u00f6nemli hayatta. dedi.Bir g\u00fcnl\u00fck mesaisi hakk\u0131nda bilgi veren \u00c7akmak\u00e7\u0131, \u015funlar\u0131 kaydetti: Sabah 8.00-8.30 gibi i\u015fe geliyorum. \u0130lk ba\u015fta o g\u00fcnk\u00fc rezervasyon listesini haz\u0131rl\u0131yorum. Sonra restoran b\u00f6l\u00fcm\u00fcne \u00e7\u0131k\u0131yorum. Restoranda kahvalt\u0131 rezervasyon listesini haz\u0131rl\u0131yorum. Arkada\u015flara yard\u0131m ediyorum. 12.00 ye kadar zaman\u0131m restoranda ge\u00e7iyor. Kahvalt\u0131 i\u015flemlerini bitirdikten sonra ofise ge\u00e7iyorum. Ofiste yine mail yoluyla bizim merkezimizden gelen rezervasyonlarla ilgileniyorum. Teyitler al\u0131yorum. Bo\u015f olan yerler varsa tekrar onlar\u0131n yerine rezervasyon al\u0131yorum ak\u015fam i\u00e7in. Ak\u015fam 17.00 ye kadar telefonlara bakarak ge\u00e7iyor vaktim ve g\u00fcn bitiyor. \u00c7akmak\u00e7\u0131, \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken s\u0131k s\u0131k \u0130stanbul manzaras\u0131na bakmay\u0131 da ihmal etmedi\u011fini dile getirdi.- Favorim Bo\u011faz taraf\u0131 Her g\u00fcn \u0130stanbul u izliyorum. diyen \u00c7akmak\u00e7\u0131, \u015f\u00f6yle devam etti: \u0130llaki \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131z zaman bakmadan olmaz, g\u00f6z\u00fcn\u00fcz oraya kayar, bakars\u0131n\u0131z yani. En be\u011fendi\u011fim nokta Bo\u011faz diyece\u011fim, klasik olacak. Bu nedenle en be\u011fendi\u011fim nokta neresi bir \u015fey diyemeyece\u011fim. \u015e\u00f6yle bir \u00f6rnek verebilirim: Bir g\u00fcn yemek i\u00e7in bir misafirim gelecek, ben de onlara kat\u0131laca\u011f\u0131m. Rezervasyon defteri elimde, kendimi \u00f6d\u00fcllendirece\u011fim hangi cam\u0131n kenar\u0131n\u0131 yazay\u0131m diye b\u00fct\u00fcn cam kenarlar\u0131na tek tek oturdum, hangisine otural\u0131m diye. Se\u00e7emedim. Dedim ki arkada\u015flar ak\u015fam nereyi g\u00f6sterirse oraya oturaca\u011f\u0131z. Yine de favorim Bo\u011faz taraf\u0131. Genelde oraya bakan masaya oturuyorum. Her g\u00fcn oraya bak\u0131yorum. Emekli olur ya da i\u015finden ayr\u0131l\u0131rsa \u00e7ok \u00fcz\u00fclece\u011fini dile getiren \u00c7akmak\u00e7\u0131, Galata Kulesi nde zaman zaman kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131\u011f\u0131 ilgin\u00e7 anlar\u0131 \u015f\u00f6yle anlatt\u0131: Buraya gelip evlilik teklifi yapan misafirlerimiz var. Hatta \u015fimdi halihaz\u0131rda rezervasyonlar var o \u015fekilde. Restoranda yemek sonras\u0131 evlilik teklifi ederler. D\u0131\u015far\u0131da pankart a\u00e7anlar var. \u00c7\u00fcnk\u00fc (kulede) izin vermiyoruz \u00f6yle \u015feylere. Balkonda teklif ederken birileri a\u015fa\u011f\u0131da pankart a\u00e7\u0131yor. \u00c7ok fazla oluyor. Bir yabanc\u0131 misafirimiz vard\u0131. Ge\u00e7en sene geldi, restoranda yemek yedi. Giderken de bize foto\u011fraflar\u0131n\u0131 g\u00f6sterdi. Yakla\u015f\u0131k 30-40 sene \u00f6nce buraya gelmi\u015f, burada evlilik teklifi yapm\u0131\u015f. O zaman \u00e7ekti\u011fi resimleri g\u00f6sterdi, tekrar buraya gelip yemek yedi.