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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 1977'den bu yana ilk: ABD'de liman işçileri grevde - İş-Yaşam Haberleri

        1977'den bu yana ilk: ABD'de liman işçileri grevde

        ABD'nin doğusunda ve güneyinde bulunan limanlarda çalışan işçiler, maaş artışı ve otomasyon konularında işverenlerle yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle greve başladı. 1977'den bu yana sendika tarafından düzenlenen ilk grev kapsamında işçiler, altı yıl içinde yüzde 77 oranında ücret artışı talep ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 08:40 Güncelleme: 02.10.2024 - 08:45
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        ABD'de liman işçileri grevde
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        Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ülkenin Doğu ve Körfez Kıyısı limanlarında çalışan yaklaşık 45 bin işçiyi temsil eden Uluslararası Liman İşçileri Sendikası üyeleri ücret artışı, otomasyon ve iş güvenliği konularında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle iş bırakma eylemi başlattı.

        Yaklaşık 36 limanı etkileyen grev nedeniyle gıda, araç, ağır makine, inşaat malzemeleri, mobilya, giysi ve oyuncak ithalatı için kullanılan ana geçitlerden bazıları kapandı.

        1977'den bu yana sendika tarafından düzenlenen ilk grev kapsamında işçiler, işverenlerle tekrar masaya oturmak için altı yıl içinde yüzde 77 oranında ücret artışı talep ediyor. Öte yandan, Joe Biden yönetimi yetkililerinin, anlaşmazlığı çözmeleri için baskı yaptığı işverenler bu oranı yüzde 50'de tutuyor.

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