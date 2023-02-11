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1983 Erzurum depremini yaşadı, boğasını satıp depremzedeler için bağışladı

Erzurum'da 30 Ekim 1983'te meydana gelen 1155 kişinin hayatını kaybettiği 6.9 büyüklüğündeki depremi Narman ilçesinde yaşayan 8 çocuk annesi 67 yaşındaki Nazime Kılıç, beslediği büyükbaş hayvanı satarak elde ettiği 23 bin lirayı depremzedelere bağışladı. Nazime Kılıç, "Kaç gecedir uyku uyuyamıyorum. 1983 depremini gördüm. Depremzedelerin yarası bizim de yaramız. 8 çocuğum var onlara da yardım etmelerini söyledim" dedi

1983 Erzurum depremini yaşadı, boğasını satıp depremzedeler için bağışladı
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DHA

Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 10 ilde etkili olan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından yurt genelinde yardım seferberliği başlatıldı.

DHA'nın haberine göre binlerce kişinin akın akın yardıma koştuğu Erzurum'da Narman ilçesinde yaşayan Nazime Kılıç, 'Kardeşlerim evlatlarım' dediği depremzedelere yardım için eliyle beslediği boğayı satışa çıkardı.

Kısa sürede danayı 23 bin liraya satan Nazime Kılıç, elde ettiği 23 bin lirayı da depremzedelere ulaştırmak üzere AFAD'a bağışladı.

"DEPREMZEDELERİN YARASI BİZİM DE YARAMIZ"

Nazime Kılıç, "Kaç gecedir uykum gelmiyor. Ben 1983 depremini gördüm. Depremzedelerin yarası bizim de yaramız. İçimiz sızladı. O yavrulara benim içim sızladı. Benim 8 çocuğum var. Onlara da diyorum ki elinizden geldiği kadar yardım edin, orayı ayağa kaldırın. Ben de kendi elimle büyüttüğüm bu boğayı depremzedelere, kardeşlerime ve evlatlarıma hibe ediyorum. Allah onlara yardım etsin" diye konuştu.

TANDIRLAR EKMEK İÇİN YANDI

Karayazı ilçesinde de kırsal mahallelerde yaşayan kadınlar, depremzedeler için tandırlarını yaktı. "Acı bizim acımız" diyerek günde yüzlerce ekmek üreten kadınlar, Erzurum Valiliği aracılığıyla deprem bölgesine gönderiyor.

319 TIR GÖNDERİLDİ

Bu arada depremin olduğu andan itibaren Erzurum'da 7'den 70'e herkes depremzedelere yardımcı olmak için harekete geçti. Erzurum Valiliği koordinesinde deprem bölgesine arama kurtarma çalışmaları için 598 iş makinesi, 2 bin 783 personelle birlikte 319 TIR da yardım malzemesi gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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