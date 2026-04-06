        Haberler Dünyadan 1990'ların dizi yıldızı David Duchovny yeni filminin çekimlerinde tanınmaz halde

        Canlandırdığı FBI ajanı rolüyle tanınan, bir dönemin en ünlü televizyon yıldızlarından David Duchovny, yeni filminde kadın kılığına girdi. Bu haliyle onu tanımak neredeyse imkansız

        Habertürk
        Giriş: 06.04.2026 - 10:40 Güncelleme:
        Onu tanımak neredeyse imkansız

        1990'lı yıllarda 'İkiz Tepeler' ve 'The X-Files' dizileriyle hafızalara kazınan David Duchovny, yakında vizyona girecek filminin çekiminde görüntülendi. Set fotoğraflarında pullu etek, sarı peruk ve koyu bir makyajla Duchovny, tanınmaz haldeydi.

        1990'ların ikonik televizyon yıldızı, Andrew Jay Cohen'in yönettiği 'Soapbox' filminin Los Angeles'taki setinde tüm dikkatleri üzerine çekti.

        65 yaşındaki Duchovny, çekim arasında gri terliklerle dolaşırken yüzünde neşeli bir ifade vardı. Dinlenme anlarında Duchovny'nin peruğunu çıkardığı da görüldü.

        Duchovny, günümüz kültür savaşları etrafında dönen hicivli komedide, yaşlanan bir pembe dizi yıldızını canlandırıyor. Başrolleri Laverne Cox ile paylaşan Duchovny, Max Barbakow ile birlikte filmin senaryo yazarları arasında da yer alıyor.

        Bu rol, 'The X Files' dizisindeki Fox Mulder karakteri de dahil olmak üzere, onun alışılagelmiş rollerinden oldukça farklı. Duchovny, 1993'ten 2018'e kadar 11 sezon boyunca yayınlanan televizyon dizisinde, oyuncu Gillian Anderson ile birlikte bir FBI ajanı rolünde oynadı.

        Duchovny ayrıca, 2007'den 2014'e kadar yayınlanan 'Californication' dizisinde Hank Moody karakterini canlandırdı.

        En son ocak ayında vizyona giren Jay Duplass yönetmenliğindeki 'See You When I See You' filminde oynayan Duchovny, 1997'den 2014'e kadar Téa Leoni ile evliydi. 26 yaşında Madelaine West adında bir kızı ve 23 yaşında Kyd adında bir oğlu var. Oyuncu, geçen yıl Monique Pendleberry ile evlendi.

