Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin '2 Aile Arasında', 4 Aralık'ta vizyonda - Magazin haberleri

        '2 Aile Arasında', 4 Aralık'ta vizyonda

        Gülse Birsel imzalı '2 Aile Arasında' filminin vizyon tarihi belli oldu. Başrollerini Engin Günaydın ve Demet Evgar'ın paylaştığı yapım, 4 Aralık'ta sinemalarda vizyona girecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 00:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Senaryosunu Gülse Birsel'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ozan Açıktan'ın oturduğu BKM yapımı '2 Aile Arasında' filminin vizyon tarihi belli oldu.

        2

        Gülse Birsel, bu gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

        3

        "SEVİNÇTEN ZIPLAMALIK BİR HABERİMİZ VAR"

        Birsel yaptığı paylaşımda, "DM'den paylaşmalık, WhatsApp gruplarına atmalık, sevinçten zıplamalık bir haberimiz var. '2 Aile Arasında', 4 Aralık'ta sinemalarda! Takvimine not et, hatırlatıcını kur" ifadelerini kullandı.

        4

        Başrollerini Engin Günaydın ve Demet Evgar’ın paylaştığı filminin oyuncu kadrosunda; Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Ayta Sözeri, Fatih Artman, Şevket Çoruh ve Devin Özgür Çınar gibi Türk sinemasının sevilen isimleri yer alıyor.

        5

        Serinin ilk filmi olan 'Aile Arasında', 2017 yılında vizyona girmiş ve gişede büyük bir başarıya imza atarak 3.5 milyon izleyiciye ulaşmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Emekli polis, bıçakla saldıran oğlunu öldürdü

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, emekli polis memuru 52 yaşındaki F. Kayhan, yaşanan tartışma sonucu 23 yaşındaki oğlu Ahmet Kaan Kayhan'ı, silahıyla öldürdü. Ölen gencin, tartışma sırasında babasına bıçak ve sopayla saldırdığı öğrenildi. Baba Kayhan, polise teslim oldu

        #2 Aile Arasında
        #gülse birsel
        #Engin Günaydın
        #demet evgar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacak
        Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacak
        Kısa sürede yakalandı
        Kısa sürede yakalandı
        "Rusya'nın kayıpları ayda 30 binden fazla"
        "Rusya'nın kayıpları ayda 30 binden fazla"
        "Aldığımızdan daha iyi bir F.Bahçe bıraktık"
        "Aldığımızdan daha iyi bir F.Bahçe bıraktık"
        "Müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmedi"
        "Müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmedi"
        Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kurulacak
        Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kurulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerji arz güvenliği milli güvenlik meselesidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerji arz güvenliği milli güvenlik meselesidir
        Hakan Safi'den Luis Suarez bombası!
        Hakan Safi'den Luis Suarez bombası!
        O gece iki kız kardeş sele kapılmıştı: Yeni tutuklama
        O gece iki kız kardeş sele kapılmıştı: Yeni tutuklama
        "Bu tür taktiksel anlaşmazlıklar yaşıyoruz"
        "Bu tür taktiksel anlaşmazlıklar yaşıyoruz"
        Kılıçdaroğlu salı günü grupta konuşacak
        Kılıçdaroğlu salı günü grupta konuşacak
        Kapıdaki poşetten bir yaşam çıktı
        Kapıdaki poşetten bir yaşam çıktı
        İş insanı Turgut Koç'un ifadesi ortaya çıktı
        İş insanı Turgut Koç'un ifadesi ortaya çıktı
        Yerebatan Sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz
        Yerebatan Sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz
        3 isim Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü
        3 isim Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü
        Efsanelerin son Dünya Kupası!
        Efsanelerin son Dünya Kupası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        YSK, CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı
        YSK, CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı